Julieta Ortega rompió el silencio tras ser acusada de pegarle a Mariano Martínez

"Sentí una invasión, lo planteé, no le cayó bien, y siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que me debían pegar, me pegó mucho de más y me dejó casi sordo, con el 30 o 40 por ciento menos de audición durante un tiempo largo", contó Mariano Martínez durante su paso por Intrusos, hace una semana.

De ese modo, el galán contaba que había sido víctima de abuso y maltrato de parte de una compañera de trabajo. Y, aunque evitó dar precisiones, dejó en claro que todo sucedió hace muchos años, en los inicios de su carrera. "Si no me lo preguntabas, no te lo decía. Pasó hace tiempo y tampoco voy a hacer una denuncia pública", le dijo a Moria Casán.

Desde Intrusos se hicieron eco de un video que circulaba en las redes sociales, y que tenía a Martínez y a Julieta Ortega como protagonistas. El clip data de 2001, cuando ambos compusieron a una pareja pasional y un poco violenta en el policial 22, el loco, y los fuertes cachetazos que ella le propina a él en la escena parecía dar testimonio suficiente como para identificarla con la agresora.

Yo no quiero ser mal pensado pero si este no es el cachetazo que dejó sordo a @mariannmartinez ... @gfernandezok pic.twitter.com/oIauEREPml — Gabitoh (@gabrielHLucero) 20 de agosto de 2018

En diálogo con diario La Nación, Ortega dijo que "no hay nada que aclarar", además de recalcar que Martínez no se refería a ella cuando contó lo sucedido. "Ya hablé con Mariano, él no me nombró. Él mismo me dijo 'no dije tu nombre, desentendete'. Igualmente lo que están diciendo es lo que se ve, una escena de hace 17 años de un cachetazo indudablemente mal pegado. Y habrá más, porque por semana había tres escenas de ese tipo. Era una tira de dos canas que tenían esa relación. No hay mucho más para decir", indicó la actriz de Un gallo para Esculapio.

"Ante la insistencia sólo me parece que no soy yo la que tiene que salir a decir nada. ¿Qué más puedo hacer? Esperar que pase", declaró con cierta resignación.