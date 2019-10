Julie Andrews recibirá el premio a la trayectoria del American Film Institute

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Julie Andrews es perfecta en todos los sentidos”, dijo en un comunicado Kathleen Kennedy, presidenta de la Junta de directiva del American Film Institute (AFI). “Su talento a lo largo del tiempo inspiró a generaciones. Sus aporte a nuestro patrimonio cultural es testimonio del poder del arte para unirnos cuando más lo necesitamos. AFI se enorgullece de honrar sus logros con el Life Achievement Award”, finalizaba el comunicado que el veredicto de la presidenta del jurado.



De esta manera, la actriz, escritora y cantante inglesa recibirá el máximo reconocimiento del cine estadounidense, y se unirá a una selecta lista que incluye a los actores George Clooney, Diane Keaton, John Williams, Jane Fonda, Mel Brooks, Shirley MacLaine, Morgan Freeman, Mike Nichols y Michael Douglas.



Andrews inició su carrera artística en 1945 y desde entonces participó en numerosos musicales de Broadway, en televisión y en varias películas, entre las que se encuentran clásicos como Mary Poppins —por el que ganó el Óscar a la mejor actriz en 1965—, al año siguiente volvió a ser nominada al Oscar por La novicia rebelde, y su tercera nominación llegó de la mano del musical Víctor / Victoria, en 1983.



La actriz de 83 años, además, ganó cinco premios Globos de Oro de 17 nominaciones, también cuenta con tres premios Grammy y dos Emmy. Solo le falta obtener el Tony para alcanzar el EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), un reconocimiento que muy pocos actores han recibido.



Además, Andrews recibió en 2001 fue homenajeada por el Centro Kennedy a las Artes, es miembro de Disney Legend y fue reconocida por su colegas actores con el SAG Life Achievement, en 2007.



El reconocimiento a la trayectoria que le entrega el American Film Institute no es el único que la inglesa recibió este año. A principios de setiembre, Andrews recibió el León de Oro honorífico de la Mostra de Venecia, el máximo galardón que concede el festival italiano. “Tiene un significado especial que el premio venga del primer festival del mundo”, fue lo primero que dijo la actriz cuando subí al estrado para recibir el premio. “Cuando veo las películas que han seleccionado me acuerdo, una vez más, del poder que tiene el cine para conectarnos y unirnos”, agregó.



“Soy una privilegiada por haber dedicado mi vida profesional a las artes cinematográficas”, dijo Andrews, cuyos últimos trabajos en el cine fueron en Mi villano favorito 3, poniéndole voz al personaje de Marlena, la madre de Gru; y en Aquaman, donde hace un cameo en el que interpreta a una bestia acuática llamada Karathen.



“Aún me sorprendo, fui una chica afortunada que pudo interpretar papeles bellísimos”, dijo Andrews al recoger la estatuilla en Venecia, a la que llegó vestida con un traje de chaqueta azul celeste en raso, a juego con sus ojos y emocionada ante una ovación que se prolongó durante varios minutos.



Es que sus trabajos en Mary Poppins y La novicia rebelde le garantizaron un lugar destacado en la historia del cine de Hollywood gracias a esa voz cristalina que define a clásicos de los musicales como “Do-Re-Mi”, “My Favorite Things”, “The Sound Of Music”, de La novicia rebelde, y “Chim Chim Cheree” y “A Spoonful Of Sugar”, de Mary Poppins. También interpretó a la monarca Clarisse Renaldi en las dos entregas de la comedia El diario de la Princesa.



“Sean fieles a sus sueños, las recompensas de este mundo serán incomparables”, dijo sobre el final de su discurso en la Mostra de Venecia. “Agradezco a los públicos de todo el mundo que, con su pasión por el cine, hacen que todo esto sea posible. Su apoyo continuo mantiene encendida la luz sobre la pantalla”, concluyó.



Andrews, que en 2008 publicó Home: A Memoir of My Early Years, su primer libro de memorias, anunció meses atrás que el 15 de octubre lanzará Home Work: A Memoir of My Hollywood Years, su segundo libro de memorias, donde hablará sobre los papeles que marcaron su trayectoria de más de 50 años.



La ceremonia de premiación del American Film Institute e llevará a cabo el 25 de abril de 2020 en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por TNT. El presentador de la gala será Denzel Washington, quien ganó el premio el año anterior.