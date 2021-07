Julián Weich, de alta tras tener coronavirus: "Te morís y nadie te avisa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julián Weich recibió el alta hospitalaria tras pasar dos semanas internado por complicaciones en su cuadro de coronavirus. El carismático conductor contó cómo vivió esta enfermedad y en su relato estremecedor dijo: "Te morís y nadie te avisa. No te duele nada, pero te estás muriendo".

Weich conversó con Maby Wells, con quien comparte programa en la radio Uno, y aseguró: "Me atendieron bárbaro, no me faltó nada. Es una situación rarísima, no te enterás de nada, y por más que te enteres no podés hacer nada. Me sacaron sangre de todos lados".

El comunicador no tuvo un cuadro grave de coronavirus, pero sí pasó una semana en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. “Nunca tuve mucha fiebre, no pasé los 38 grados. Con el hisopado, en casa, estaba bien, pero los síntomas no aflojaban y me interné. (...) Nunca había estado internado. La cabeza en un momento se para, no avanza, te quedás trabado. Quería pensar algo y no podía”, aseguró, consigna La Nación.



“Es muy loco, porque te morís y nadie te avisa, no te duele nada, pero te estás muriendo. Lo bueno es que puedo contarlo, porque hay gente que no lo pudo contar”, se sinceró Weich.

El conductor desmintió además tener una postura antivacunas, después de que circularan esos rumores. Dijo que estaba agendado para vacunarse contra el COVID-19, que no pudo ir a recibir su primera dosis por un problema personal y a los tres días se contagió.



"No soy antivacuna, estoy a favor de la vacuna, todo el mundo tiene que estar vacunado", aclaró en la charla. "Me la paso diciendo en la tele y en la radio que hay que vacunarse".