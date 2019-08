Julia Möller estalló contra Coco Echagüe: "No hay que sentirse divo, lo vas a aprender"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julia Möller fue la invitada estrella de Vamo Arriba durante la mañana del miércoles, y su paso dejó mucha tela para cortar. La emblemática conductora del recordado Punto Final se guardó una bomba para el final de la nota. Ante la pregunta sobre "la entrevista que menos disfrutó", Möller no dudó en cargar contra otro conductor de la televisión uruguaya: Jorge "Coco" Echacgüe.

"Fue la persona con la que sufrí por la actitud con la que llegó a grabar", relató Möller sobre un episodio en sus tiempos de conducción televisiva. Según la blonda, Coco Echagüe se ofuscó en aquel entonces cuando supo que tenía que esperar 20 minutos para ser entrevistado por ella. Möller añadió que él realizaba ademanes detrás de cámara, se quejaba y amenazaba con retirarse del canal.

En el relato de Möller, ella misma intercedió para que Echagüe no se fuera del estudio de televisión,incluso adelantó la nota con él y postergó otras que estaban coordinadas para ser realizadas antes con el objetivo de que Echagüe no tuviera que esperar tanto tiempo. Así, tildó al conductor de Desayunos Informales de "este bobón que no sé qué se cree".

Finalmente Möller cerró el segmento que realiza Luciana González en el magazine de Canal 4 con una lapidaria advertencia para Echagüe: "No hay que sentirse divo. Lástima que lo vas a aprender cuando te des contra una pared".

¡Mirá el segmento!