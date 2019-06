Julia Möller polémica sobre el acoso: "Si (las mujeres) se visten con shortcito, está visto que las van a toquetear"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julia Möller dio este miércoles una extensa entrevista en el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal). La comunicadora habló de su carrera y dio una polémica opinión sobre el movimiento feminista.

"No creo en las posturas tremendamente radicales. El feminismo a ultranza genera división", dijo. Luego , la ex Miss Uruguay contó que nunca recibió una propuesta indecente y defendió los piropos.

"Me encantan que me digan piropos. No entiendo a la mujer que dice que no le gusta que la piropeen. Si le gusta hasta a las abuelas. Estoy hablando del piropo agradable, no de la ordinariez", añadió.

Pero lo más polémica fue que criticó la forma de vestir o la actitud de algunas mujeres en la calle. "Sin negar que algunas personas pueden haber sufrido esas situaciones (de acoso), pienso que hay modos de ser de las personas que son propicios a que se le hagan ciertos planteos. Eso de que las mujeres pueden salir a la calle vestidas como quieren o con shortcitos con los que se les ve la mitad del traste, me desagrada. A mí, que me siento muy femenina, me desagrada. Y está visto que las van a toquetear o a decir un disparate. En eso discrepo mucho", aseguró.

De todos modos, la comunicadora se mostró a favor de la lucha femenista que reivindica la igualdad de derechos. "Soy muy hincha de que las mujeres accedan a todos los lugares"

Möller no solo criticó la vestimenta provocativa, sino algunos modales. "Hay una cierta escala de valores y de experiencias en la casa que hacen que esa persona se impida a sí misma tener ciertas acciones y manifestaciones con los hombres. Si entro a decir malas palabras, después aguantate. Yo creo que como te ven, te tratan".

La conductora dijo que estuvo "algunos novios" del ambiente artístico y que por ninguno se sintió "acosada".