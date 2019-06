"Jujuy Jiménez me trajo suerte", aseguró Juan Martín del Potro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Martín Del Potro quedó afuera del Roland Garros y volvió a nuestro país. Todavía un poco dormido y cansado por el viaje, contestó algunas preguntas de la prensa que lo estaba esperando en Ezeiza como por ejemplo cómo estaba su relación son Sofía Jujuy Jiménez . "Estoy dormido. Pensé que me ibas a preguntar sobre tenis. Sofía me fue a ver a Roma, y me trajo suerte. Todo bien".

"¿Estás enamorado?", arriesgó el notero de Los ángeles de la mañana. Pero Del Potro quiso seguir esquivando el tema y le retrucó: "Preguntale a ella". "Pero están de novios...", insistió el movilero. "No", dejó en claro el tenista y se despidió sin decir nada más.

Lo que obvió Juan es que volvía de París y no de Roma y que Jujuy también lo acompañó a Francia. A pesar de que ella regresó unos días antes a nuestro país, se bajó de Sex, la obra que José María Muscari estrena en estos días y que ella iba a protagonizar junto a Diego Ramos y Gloria Carrá y que dicen que fue el tenista quien le pidió que no la hiciera para que pueda acompañarlo.

Hace tiempo que se rumorea que algo hay entre ellos, pero los dos le esquivan a los rótulos. "Desde que nos conocimos en Tequila, el verano pasado, hubo buena onda. Yo después me fui a Carlos Paz y él con sus viajes. Entonces, todo estaba medio ahí. Ahora me invitó y fui", contó Jujuy a su regreso de Roma. "La verdad, estamos ahí. Tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje a acompañarlo, disfruté muchísimo de verlos romper esas canchas, pero no sé qué pasará", agregó. ¿Cuándo se animarán a blanquear?