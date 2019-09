El jugador de Peñarol Xisco Jiménez le aclaró a Marcel Daset un rumor sobre su sexualidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Xisco Jiménez, nuevo delantero de Peñarol, salió al cruce del mediático Marcel Daset en Instagram. Es que el cronista del programa Twister había declarado en Sábado Show que le "gusta la idea de que un homosexual juegue en Peñarol, como es el caso de Xisco Jiménez", y la afirmación le cayó como un balde de agua fría al deportista.

"Quien hay declarado gay oficialmente?? Nada en contra de ello eh,todo lo contrario! Pero hay que informarse un poco antes de decir según que barbaridades. A la vez que se dicen mentiras,también las verdades. Y la realidad es que tengo mujer y 3 hijos. Así que un poco de respeto por favor", le exigió Xisco a Daset en un comentario de Instagram.

Daset redobló la apuesta y le dijo que "antes de que llegaras a Peñarol, todos hablaban de ese tema, de que eras gay. Fue tema nacional. Y las fotos virales donde estás a los besos con otros hombres las vieron todos".

Jiménez se tomó la situación con humor: "Me gusta que por esas fotos,con mis amigos de toda la vida,por cierto,se saquen esas conclusiones aquí!", expresó. Y ratificó: "Lo único que no me gusta es que se hablen mentiras sobre mi o lo que afecte a mi familia".

Luego, Daset puso paños fríos al intercambio y le dijo que "está perfecto que lo aclarés. Esa es la mejor manera de quitar dudas". Jiménez, en tanto, cerró el diálogo de esta forma: "Solo quería dar mi humilde opinión al respecto. para que al menos lo que se diga de mi,sea bueno o malo,pero que sea cierto. Y con esto acabo".

