La jugada foto de Florencia Peña: "Este cuerpo no tiene restricciones"

Ya desde la descripción de su perfil en Instagram, Florencia Peña deja en claro que no le gustan los límites: "Soy mujer de alas, no de jaulas". Este viernes, la conductora de Flor de equipo hizo honor a su leitmotiv y volvió a sorprender a sus seguidores de las redes sociales con una reveladora foto. "Este cuerpo no tiene restricciones", escribió.

En los últimos días de 2020, Peña acaparó todas las miradas: desde un lujoso yate, posó con las prendas más sensuales de su propia colección de indumentaria para despedir el año.

Recientemente, el mismo escenario sirvió para una versión solo para adultos de los Reyes Magos: "¿Fiesta de cuatro se permite?", puso la actriz como epígrafe en una foto donde aparece recostada sobre la proa y, detrás de ella, tres modelos masculinos caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltazar.

Ahora, para promocionar sus trajes de baño y dar inicio al fin de semana, Peña regresó a la embarcación y se mostró luciendo una peculiar bikini dorada, con numerosas tiras entrelazadas alrededor de su abdomen. "Es viernes y este cuerpo no tiene restricciones de horario", reza la publicación, que ya cosechó más de 110.000 likes y está acompañada por emojis de un guiño, una bomba y una llama.

El pasado septiembre, después del lanzamiento de un enigmático video musical, la actriz reveló su nuevo proyecto comercial: F de Flor, una tienda virtual que ofrece indumentaria y objetos de decoración con su sello característico. "Es un una plataforma que creé para estar más cerca, una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo. Porque somos mujeres de acción. Somos mujeres con actitud", explica en la web.