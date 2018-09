Judi Dench defendió a Kevin Spacey

La actriz británica Judi Dench afirmó hoy en una conferencia de prensa por su premio Donostia, en el Festival de Cine de San Sebastián, que Kevin Spacey es "un maravilloso actor y un buen amigo", y agregó que desconoce "las condiciones de su situación", luego de las denuncias por supuestos abusos sexuales que recayeron sobre el actor.



"No sé como está Kevin, me lo imagino, pero ¿tenemos que hacer esto y retroceder en la historia? ¿Cualquier persona que se haya comportado mal o haya roto algo o incluso haya cometido un crimen, va a ser marginada para siempre? ¿Vamos a excluirle?", cuestionó Dench.

La actriz fue interrogada por su relación con Kevin Spacey, luego de que ella contara una anécdota, en la que narraba cómo, después de fallecer su marido, "estaba muy mal". "Fui a Nueva Escocia con Kevin y su ayuda fue inestimable, nunca mencionó que yo estaba mal y me alegró la vida", dijo.

Respecto al crecimiento de movimientos como el Me Too, recordó que en el cine "todavía hay muchas cosas por abordar de nuevo y arreglar". "Espero que esto esté bien y sea correcto. Es un momento extraordinario de cambios y hay muchos más papeles para mujeres: es maravilloso y esperemos que dure por muchos años, pero no lo sé", dijo.

A sus 83 años, la intérprete se ha acercado a España para recoger este galardón y presentar su último film, La espía rusa, de Trevor Nunn. En el entorno de la premiación, la artista habló sobre su relación con el teatro y el cine, señalando que como con las tablas, para la gran pantalla aprendió haciendo, es decir, en los rodajes.

"Yo he visto a muchos actores en el set, igual que cuando estaba en el Young Vic tomaba apuntes de lo que hacían mis compañeros entre cajas. Hay algo fundamental en el cine que dice todo el mundo: 'Menos es más'. Basta con tener los pensamientos adecuados porque la cámara lo va a percibir, es tan sensible que plasma lo que piensas".

La intérprete afirmó que las tablas son su pasión, y que admira ese sentimiento de camaradería que se establece entre los miembros de una compañía y que poco tiene que ver con el ambiente en un rodaje. "Una vez en un estreno me encontré a un amigo y le pregunté: '¿Qué haces aquí?'. Él me respondió que aparecía en la película. Algo así nunca podría pasar en una compañía de teatro".