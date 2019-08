Juanita Viale: "Salí con el novio de Pampita"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pampita presentó a su nuevo novio, Roberto García Moritán, quien tuvo un apasionado romance con Juana Viale años atrás. Las dos mediáticas se cruzaron en un evento solidario el pasado lunes, y todas las miradas estuvieron puestas en ese encuentro.

La actriz y la modelo se mostraron sonrientes a lo largo de la gala de Fundaleu y se ubicaron en la foto grupal apenas a un metro de distancia. Antes de retirarse, se fundieron en un abrazo a modo de saludo.

Consultada por el programa Confrontados, Juana Viale confirmó: "Salí con Roberto hace mucho tiempo. Salimos poco tiempo". Le deseó "que sea feliz", y aclaró: "Es buen tipo, no fue mi pareja ni nada. Sólo salimos un tiempo, no fue mi pareja formal". Cuando fue indagada sobre los motivos de aquella ruptura, Viale prefirió no responder.