Juana Viale reveló cuáles son los planes a futuro de su abuela, Mirtha Legrand

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz y conductora Juana Viale reveló este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (La Tele) cómo está de ánimos su abuela, Mirtha Legrand, y cómo fue su reacción cuando regresó al teatro, después de mucho tiempo.

La charla comenzó cuando el actor Martín “Campi” Campilongo le preguntó a Viale sobre la diva de los almuerzos, y ella contestó: "La abuelita está bien. Está más animada para salir".

Entonces la modelo Ingrid Grudke comentó: "La queremos ver". A lo que Viale respondió: "Fue al teatro conmigo, yo la llevé. Vamos a hacer una rotación por los teatros. Ya tenemos unos pendientes. Cuando agarre ritmo Mirtha Legrand va a salir todos los días”.

Juana Viale. Foto: Malcolm MacGibbon

Intrigado, el actor Antonio Grimau preguntó: "Le encanta el teatro, ¿no?”.



“Le encanta. No sabés la emoción que fue para ella volver a la calle Corrientes. Cuando estábamos llegando al teatro, doblamos y me dijo: ‘Calle Corrientes’ con una sonrisa”, recordó emocionada Juana.



“Que Mirtha haya ido es un voto de confianza para la gente, para que vea que realmente no hay problema”, siguió Grimau.

Juana Viale. Foto: Malcolm MacGibbon

“No hay ningún tipo de riesgo. Se respetan las distancias en la fila. Cuando termina la obra la gente entiende lo que hay que hacer para retirarse del lugar. Muchos besitos a la abuela”, concluyó la conductora.