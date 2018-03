Juana Viale se distancia de su abuela sobre el aborto: "Estoy a favor de la despenalización"

Mientras Argentina debate sobre la despenalización del aborto, Juana Viale sumó su voz y mostró contraria a la postura de su abuela, Mirtha Legrand. La diva está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo por sus creencias religiosas, pero la actriz no opina lo mismo. Ella cree que es importante que el proyecto se apruebe para evitar más muertes en abortos clandestinos.

Juana Viale también reflexionó sobre los reclamos de las feministas en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer. "Ser mujer es una lucha constante, nunca se abandona esa bandera. Yo tengo mi bandera propia. Salgo todos los días a laburar, me ocupo todos los días de mis tres hijos, vivo sola con mis tres hijos y tengo que laburar, llevarlos al colegio, buscarlos. Comparto todo eso con muchas madres del colegio, del trabajo. Creo que es una bandera muy importante; poder despertarse todos los días, llevar a sus hijos, ir a laburar. Y por ahí no estar en las reuniones de padres y no poder estar para ir a buscarlos", expresó.

Al referirse puntualmente del aborto: "Escuché un montón de cosas. Siempre que algo es ilegal trae marginalidad y crimen. Si no sale la despenalización, las mujeres van a seguir abortando, no es que la prohibición del aborto va a impedir algo. Va a seguir existiendo. Si no lo hacemos de una manera segura, que el Estado nos provea los medicamentos, van a seguir existiendo muertes. Eso es un hecho".

"Me parece bien la despenalización y estoy a favor de la vida, a favor del derecho de poder decidir, de que cualquier mujer pueda decidir si quiere ser madre y en las circunstancias que quiere ser madre", dijo.

Días atrás Mirtha Legrand manifestó su opinión, muy distinta a la de Juana: "Son vidas humanas que desaparecen, que se van. Soy católica y estoy en contra del aborto. Hay muchas maneras de no llegar a un aborto. No me critiquen por esto que digo, es necesario que respeten las posturas de cada uno. Yo también respeto a quienes promueven el aborto legal".