Juana Viale se cansó que la traten de vaga: "Trabajo desde los 17 años"

Juana Viale habló sin filtro en una entrevista que concedió a la edición argentina de revista ¡Hola! donde contó detalles de cómo es su relación con el público y las críticas que recibe a diario.

Al preguntarle por los comentarios que recibe en las redes sociales o en la calle, Juana respondió: "Quizás la gente ha mutado con respecto a mí. Obviamente que hay comentarios díscolos que recibo en general, pero tampoco está mal. Siempre hay un cabeza de termo y trato de no engancharme. Algunas veces contesto, pero sé que no está bien de mi parte responder. Yo soy mucho más que lo que puede decir alguien que no me conoce y opina de mí. Si mis hijos, mis amigos o mi familia se plantan y me critican, eso sí me importa y rápidamente lo hablamos cara a cara".

RELACIONADAS Juana Viale rompió el silencio sobre las críticas por su actuación en "Edha" By Miguel Bardesio Juana Viale rompió el silencio sobre las críticas por su actuación en "Edha" Juana Viale rompió el silencio sobre las críticas por su actuación en "Edha"

A propósito de su familia y la portación de apellido, Juana fue contundente: "Yo soy 'la nieta de', soy 'la hija de', no entiendo por qué eso sería una ofensa para mí. 'Trabajás gracias a que sos la nieta de Mirtha Legrand', 'Andá a laburar...' Yo trabajo desde los 17 años y no voy a andar explicándole a la gente lo que hago o dejo de hacer".

"Y sí, tengo una abuela generosa conmigo. Y sí, tuve esa suerte en la vida y la valoro muchísimo, pero no me detengo en ese tipo de críticas. Tengo una vida muy linda, soy madre de tres hijos que me demandan muchísimo", admitió la actriz.