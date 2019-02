Juan Sartori reveló como se sintió al visitar un ciclo televisivo "de los bobos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato del Partido Nacional estuvo en Algo contigo (Monte Carlo) y reconoció que se "divirtió más en éste que en otros programas", a propósito de un comentario que le hizo el conductor del ciclo, Luis Alberto Carballo, sobre cómo se sintió al visitar un programa de "los bobos", en los que se habla frivolidades.

"Creo que la vida es una sola y hay que saber hablar de todos los temas", indicó Sartori, que se mostró distendido con Luis y sus panelistas. El empresario aprovechó la ocasión para hablar de su vida familiar ya que es padre de tres hijos. La más chica, una bebita que apenas tiene 5 meses y el más grande 4 años.

Casado con una rusa, el precandidato fue consultado por Luciana González sobre cuántos idiomas habla con su familia y sorprendió con su respuesta. "Con mi hijo chiquito hablo español, pero la mamá le habla en ruso. Mi madre, además, quiere que aprenda inglés", contó Sartori.

RELACIONADAS Juan Sartori visitó Buenos Aires: Tinelli y Rial opinaron de él en Twitter By Rosana Decima Juan Sartori visitó Buenos Aires: Tinelli y Rial opinaron de él en Twitter Juan Sartori visitó Buenos Aires: Tinelli y Rial opinaron de él en Twitter

Pero esos no son los únicos idiomas que se escucha en el hogar del millonario: "Con mi esposa (Ekaterina Rybolovleva) hablamos francés porque fue el idioma que nos empezamos a comunicar".

Consultado por qué siguen hablando en francés, agregó: "Cuando cambiás de idioma es como que pensás que hablás con otra persona, pero ahora como ella está aprendiendo a hablar español lo practicamos".

La charla con Sartori se hizo entretenida para los panelistas, pero Carballo aclaró que no había tiempo. De hecho, el conductor no sabía si continuar o no con la charla y se lo comentó al empresario: "Si quieren seguimos, hacemos lo que ustedes quieran", dijo Carballo que no paraba de recibir mensajes de la producción, hasta que finalmente despidió al político para abordar todo lo que sucedió en los Oscar.