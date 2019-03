¿Juan Sartori sabe el himno nacional?: Petinatti lo puso a prueba al aire

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue una semana agitada para el candidato nacionalista Juan Sartori. El empresario lanzó su campaña con un acto de gran despliegue el martes y luego se sometió a varias entrevistas que tuvieron mucho impacto en las redes sociales. La más reciente fue la de Orlando Petinatti en Malos Pensamientos, donde Sartori tuvo que demostrar si sabe la letra del himno nacional.

En medio de la nota, el conductor le propuso al precandidato una inesperada consigna: cantar el himno nacional. "¿El himno uruguayo lo sabe?", indagó Petinatti, y obtuvo una respuesta afirmativa entre risas.

Enseguida, Peti no dejó pasar la oportunidad y lo puso a prueba: "¿Qué sigue después de 'De este don sacrosanto la gloria'?", le preguntó. Sartori exigió que le pasaran la música de fondo: "Sin la música no me sale".

Luego, pidió cantarlo junto a Petinatti, y arriesgó: "Tiranos temblad". "No me hagas cantar que yo canto tan mal...", se excusó. La respuesta correcta era "Merecimos: Tiranos Temblad".

¡Escuchá el incómodo momento!