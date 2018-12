Juan Guilera dijo que Darthés lo manipuló en busca de una coartada

Juan Darthés habló hoy en entrevista con Mauro Viale, dijo no haber acosado ni violado a nadie, y declaró que fue Thelma Fardin quien se le insinuó en la gira de Patito Feo en 2009, cuando ella estaba de novia con otro actor de la ficción, Juan Guilera, entonces veinteañero.

Sin embargo, poco después de que se hiciera pública su entrevista, Guilera brindó una entrevista y aseguró que Darthés lo llamó el día antes de la conferencia de Actrices Argentinas, en la que se anunció la denuncia penal a Darthés, por la violación a Fardin cuando ella tenía 16, y él 45.

Guilera le dijo a Crónica que "todo indica" que su colega intentó usarlo como coartada. "Me pareció muy sospechosa toda la situación", aseguró, y contó que Darthés le escribió el lunes por la tarde, alrededor de 24 horas antes de la conferencia de prensa del colectivo de las actrices.

"Juancho, soy Juan Darthés, ¿te puedo hablar?", le escribió desde el teléfono del hijo. "Hace 10 años que no hablaba con él, no lo había vuelto a ver, y pensé que me iba a ofrecer una propuesta laboral", comentó y siguió: "Estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel, que mañana Thelma me va a acusar a mí de violación".

Tras eso, Guilera le preguntó a Darthés si él seguía en contacto con Thelma Fardin, a lo que respondió que no, "y la segunda es la que me llamó la atención, que da la sensación de que hay una utilización de información, una manipulación, porque me pregunta si yo, 10 años después, me acuerdo que en algún momento, yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él".

"Yo le dije: no, no te dije eso, ni me acuerdo haber hablado con vos de Thelma. Y es muy raro que yo pudiese acordarme de algo que hablé con vos hace 10 años", señaló Guilera, y ese fue el final de la conversación.

Guilera contó que inmediatamente después intentó contactarse "desesperadamente" con la actriz, "porque me pareció que tenía que tener esta información". "Y la sensación que tengo ahora es de apoyo incondicional y absoluto a ella, por eso estoy acá", agregó.

Guilera también aclaró que no estaba de novio con Fardin al momento de la gira de Patito Feo, como afirmó Darthés en la entrevista con Viale. Y dijo que está en shock, y que ha estado en contacto con sus excompañeros de elenco, quienes comparten la misma situación y se hacen la misma pregunta: ¿cómo nadie se dio cuenta de lo ocurrido?

"Me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta, un recuerdo que para mí no existió. Yo no le dije eso", afirmó Guilera, sentado junto a Sabrina Cartabia, abogada de la actriz denunciante.