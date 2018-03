Juan Darthés: Tres mujeres lo acusan

Primero fue Calu Rivero, la actriz de la telenovela Dulce Amor, quien denunció a su colega Juan Darthés por acoso sexual. Fue mientras grababan la tira diaria creada por Enrique Estevanéz, en la que Darthés interpretaba a Julián, amigo del protagonista y chofer de la menor de las hermanas Bandi, Natacha (Rivero), heredera de una fábrica de golosinas.



Más de cinco años después de haber terminado Dulce amor, Rivero habló de su salida de la telenovela, a la cual renunció por el acoso del actor. “Me marcó tanto lo que viví, tan fuerte fue, que dejé un sueño por el que había trabajado duro”, dijo esta semana a la revista Hola, desde Nueva York, donde vive desde hace un tiempo.



Claro que el abogado de Darthés, Fernando Burlando (quien publicó una carta donde dice que su cliente es una víctima), tiene como “prueba” de la inocencia de Darthés el tuit que Rivero escribió en 2013: “Ya hace varios días dije que con Juan Darthés no pasó nada. NO HUBO ACOSO SEXUAL”. En 2016, Rivero volvió a hablar del tema y dijo que “no llegó al punto de ser acoso”, y a la revista Hola le reconoció que “algo que en 2012 parecía natural o no se podía hacer nada, ahora es inaceptable. Estamos viviendo la revolución de la mujer”.



Aunque Rivero no es la única víctima de acoso del actor y cantante. Hace unos días, Anita Coacci (sobrina de Susana Rinaldi), que trabajó con Darthés en Gasoleros (1999), y la también actriz Natalia Juncos (tuvo una experiencia como la de Rivero en una obra en 2005), contaron que el actor las acosó en grabaciones, pasillos y hasta en público, para tener relaciones.



Antes de ayer, Griselda Siciliani, expareja de Adrián Suar, habló sobre el tema Darthés y dijo que le había pedido al gerente de programación de El Trece (canal que emite Simona), que tenga un “acto ejemplificador” con el actor.



Ayer mismo, Suar se encontró con Darthés en el estudio de filmación y según trascendió, el actor le pidió al productor quedarse en la telenovela, y Suar respetó la decisión, como había comentado en el cumpleaños de Mirtha Legrand.



La idea de Suar era darle la libertad para que Darthés tome la decisión que quiera. “Quiero demostrar mi inocencia en la Justicia”, le habría dicho el actor al productor y creador de la tira diaria.

Angela Torres lejos de Darthés

El chimentero Rodrigo Lussich del programa Confrontados habló sobre la reunión que mantuvieron Suar con Darthés por las acusaciones contra el actor por acoso sexual, resurgidas esta semana. Según contó, en la productora y los altos mandos de El Trece hay quienes tienen la idea de que Darthés “debería dar un paso al costado”. También dijo que se habla en los pasillos de los estudios de que la protagonista de la telenovela, la joven Angela Torres, no quiere grabar más escenas con Darthés, quien interpreta a su jefe y tío de los personajes de Gastón Soffritti y Agustín Casanova.