Juan Darthés suma el rechazo de Suar y trasciende el "plan exilio"

Hace una semana, Thelma Fardin denunciaba que fue víctima de una violación por parte del actor Juan Darthés cuando ella tenía 16 años y ambos trabajaban en la tira infantil Patito Feo. En medio de la polémica que se generó en torno al caso, muchos actores y actrices salieron a brindarle su apoyo, sin embargo había una voz que faltaba: la de Adrián Suar , quien contrató al actor este año para trabajar en Simona, a pesar de

que ya tenía denuncias públicas por abuso.

"Lo de Juan Darthés me dio asco, no volvería a contratarlo", dijo seriamente el productor cuando fue abordado por los medios en la puerta del teatro El Nacional. "Con Simona todo el mundo me preguntaba qué iba a hacer. Lo sacaba, lo dejaba... para mí fue dificilísimo, para el elenco también pero fundamentalmente para mí, porque soy quien tiene que dar un mensaje, una señal, un referente en algunos aspectos".

"Me debatí mucho porque mi dilema era entre lo ético y el rol de la justicia, y ahí iba yo", reflexionó Suar frente a los micrófonos. "Yo hablé con él en privado, le pregunté qué le había pasado, si se había confundido o si le gustaba. Juan me dijo que no, que lo iba a judicializar al tema, que le diera la oportunidad de llevarlo a la justicia. Ahí yo dudé y sentí que tenía que darle lugar a lo judicial, y me equivoqué", relató. "Yo siempre le creí

a Calu y lo dije en su momento. Pocas veces escuché del actor que se desubica, por eso sabía que lo que decía ella era verdad y con eso en mente fui a hablar con Juan".

Con respecto a la denuncia de Fardin, Suar aseguró que lo tomó completamente por sorpresa. "Me sorprendió la declaración. Ese dato yo no lo tenía, nadie lo tenía, de hecho. Si lo hubiese sabido antes todo hubiese sido diferente, por supuesto. Para mí fue dificilísimo. Hoy con la foto final, tan trágica, me interpelo y veo que hice una evaluación totalmente equivocada al contratarlo".

En cuanto a la denuncia de Calu Rivero , el productor agregó: "Pasó hace seis años, no pasó en Pol-ka y yo no era el productor. Siempre dije lo mismo, si hubiese pasado en Pol-ka y yo me hubiese enterado, creo que hubiese sido otra cosa. A Calu le creí, no pude hacer otra cosa. Después tuve un tema en Simona y es lo que dije recién".

Suar también opinó sobre qué pensó al ver el descargo de Darthés. "Me pareció una vergüenza lo que dijo Juan. Tuve muchos sentimientos al escucharlo, me dolió, y me dio un poco de pena y asco. Esta es una profesión que amo mucho, y que se ensucie de esta manera me da una profunda tristeza. Ver a Thelma relatando todo, una nena de 16 años, me da dolor".

El productor también se refirió a la pelea que su exmujer, Griselda Siciliani, tuvo con el protagonista de Patito Feo, pero no quiso ahondar mucho en el tema. "Sabía que había tenido una pelea con Juan", reconoció. También habló sobre Marcelo Tinelli y su responsabilidad como productor del ciclo. "Por supuesto que hay responsables, hubo una gira y hay gente a cargo. Pero a veces cuando pasan estas cosas es muy difícil de saber como empleador, son cosas que te suceden sin que te des cuenta".

Los cambios en la industria

"Yo me acuerdo que cuando empecé a producir uno de los objetivos era no permitir el maltrato. En 25 años de Pol-ka ha pasado de todo, pero creo y me ocupo de que así sea, que es un lugar de trabajo en donde reinan las buenas formas. Lo de Juan es otra cosa, un delito, pero también está el abuso psicológico. Estamos tratando de hacer cambios, desde hace cuatro meses venimos trabajando en que haya una red de contención en

donde se pueda hacer una denuncia o pedir ayuda".

El productor cree que casos como el de Darthés son aislados, pero lo sorprende la cantidad de actrices que reconoció haber sufrido abusos en el medio. "Nosotros nos conocemos todos, debe seguir pasando, pero debo decir que en los últimos años me sorprende que tantas actrices denuncien abusos. No es frecuente, yo conozco a mis colegas productores, no es que pongo las manos en el fuego, pero tampoco quiero ensuciar y que se crea que es solo en el mundo del espectáculo. "A partir de ahora voy a

tener mucho cuidado en mis producciones, el protocolo que se aplique y los pequeños hechos en los que voy a intervenir más", aseguró.

"Me ha pasado muchas veces de reconocer maltrato de directores a actores, o de actores a otros actores, en algunos casos intervenía y en otros no, en esos casos me arrepiento. No vamos a ser cínicos, hay conductores de televisión que maltratan, hay actores y hay productores que hablan mal, y en ese sentido todo el colectivo del mundo del espectáculo tiene que hacer una reflexión. El caso de Juan, repito, que es un delito, pero también hay abusos psicológicos que son muy difíciles".

El futuro

Mientras Darthés suma testimonios en su contra, los medios argentinos no descartan que él y su familia se vayan a vivir a Brasil, donde el actor nació. Por el momento, busca un estudio de abogados que lo asesore.

Carlos Monti, en el programa Pamela a la tarde (América TV) apuntó que no sería muy alocado sostener que Darthés termine con un defensor oficial. O sea, un abogado provisto por el Estado, ya que en el ambiente judicial, nadie quiere hacerse cargo de una defensa tan difícil.