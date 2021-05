Juan Darthés rompió el silencio tras dos años prófugo: “No hice nada de lo que me acusan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras que tres Ministerios Públicos Fiscales —los de Nicaragua, Argentina y Brasil— tratan la denuncia por abuso sexual presentada por la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, durante dos años el actor se mantuvo en un hermético silencio en Brasil, el país donde nació y se radicó tras la denuncia de Fardin, ya que allí no admiten las extradiciones.



Sin embargo, anoche rompió el silencio en el programa brasileño Domingo Espetacular a través de un audio en el que respondió una sola pregunta en portugués y aseguró ser “inocente”.



A principios de abril se conoció que la justicia brasileña también investigará a Darthés, quien se encuentra prófugo, por abuso sexual agravado contra Fardin, tras la denuncia que la actriz radicó en Nicaragua por haberla violado en una gira de Patito Feo, cuando ella tenía 16 años.



“Finalmente me voy a poder defender”, comenzó Darthés. “Desde el comienzo estoy a disposición de la justicia brasileña. También queriendo ir a Nicaragua... Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché. No ofrecían garantías para mi vida”, relató.



En una segunda parte de la grabación, intentó defenderse de los cargos que pesan sobre él. “No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente”, aseguró el actor. “Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca”, cerró, en relación con su esposa y sus hijos, con quienes vive en San Pablo.



En el programa brasileño no solo se refirieron a la denuncia penal de Thelma Fardin, sino a las acusaciones mediáticas por acoso y abuso sexual emitidas por Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos. Incluso, mencionaron la circular roja de la Interpol que rige para detener al actor.



Mientras tanto, el periodista de investigación Roberto Cabrini, quien logró obtener respuesta de Darthés, hizo referencia a que las acusaciones contra el actor eran “extremadamente graves”.