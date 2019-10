Juan Darthés decidió no presentarse ante la Justicia de Nicaragua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Darthés no irá a Nicaragua a presentarse en la causa en la cual Thelma Fardin lo acusa de " violación agravada". Tras el pedido de captura internacional que elevó la semana pasada la fiscalía de ese país, el abogado del actor en Managua, César Guevara Rodríguez, ha contestado con una negativa y realizó varios pedidos al juez para sumar testimonios y documentación a la causa.

Según pudo saber LA NACION, Guevara Rodríguez presentó un escrito en el que declara "inocente" a Darthés y asegura que el actor siempre estuvo a disposición de la Justicia desde que fue denunciado en diciembre de 2018, por lo que reclamó que se dé de baja el pedido de captura internacional así como el pedido de prisión preventiva.



Además el letrado solicita que se incorpore en la causa una copia de los documentos del juicio que se realizó al padre de Thelma Fardin, condenado por haber violado a la media hermana de la joven, Carla Lescano. Y también pide una copia de una entrevista a Lescano en la cual afirma que no cree en los dichos de Thelma contra Darthés.

Carla Lescano es hermana de Fardin por parte de madre y fue violada en su infancia por el padre de la actriz. Por ese motivo, cuando ya tenía 12 años, Carla dejó de estar en custodia de su madre y pasó a vivir con su tía materna. Hace unos meses, aseguró que no creía en la denuncia de Thelma contra Darthés. Ante estos dichos, la actriz aseguró en una nota: "Mi hermana es otra víctima, y la están tratando de utilizar para deslegitimar algo".



El letrado nicaragüense además solicita que se llame a declarar a Juan Manuel Guilera, quien según la defensa del actor habría sido novio de Thelma en 2009, año en el que habría sucedido la violación, según la denuncia.



En diciembre pasado, tras la denuncia pública de Fardin contra Darthés, Guilera había desmentido al actor que había asegurado a los medios que el joven actor era el novio de Thelma al momento de la gira en Nicaragua. "Al haber cortado con ella no estaba en contacto. No estaba tan cercano a ella para poder percibirla. Habré asumido que estaba triste por nuestra ruptura. Ese personaje [por Darthés] no entraba. Él parecía un hombre de familia, no puedo creer que sea el mismo. Estábamos ahí mientras la violaba", había afirmado Guilera.



Además dijo que Darthés lo llamó horas antes de que la denuncia de Fardin se hiciera pública para "meterle un recuerdo" que para él no existió: "No sé ni por qué me estaba llamando y me hace dos preguntas. La primera, si seguía en contacto con ella, a lo cual dije que no, que en estos 10 años no había vuelto a estar en contacto con ella. Y la segunda es la que a mí me llamó la atención y da la sensación de que para mí hay una utilización de información o manipulación, porque me pregunta si yo, 10 años después, me acuerdo de que en algún momento yo le dije que Thelma tenía fantasías con él. Le dije 'no, no te dije eso, ni me acuerdo de haber hablado con vos de Thelma' (...). No hay una razón normal para que me haya hecho ese llamado. Siento que hay una manipulación. Me anticipó que lo acusarían de violación y me quiso meter un recuerdo que para mí no existió".



Eilyn Margarita Cruz, la abogada de Fardin en Nicaragua, recurrió a su cuenta de Twitter para responder el escrito de su colega. "En Nicaragua, los jueces penales no tienen facultades de investigación. Hacer una solicitud así ante un juez es desconocer el proceso penal nicaragüense", escribió.

Es que según pudo saber LA NACION, ya en mayo esas supuestas medidas de prueba habían sido solicitadas por la defensa y la fiscalía no las produjo porque se habrían considerado inconducentes para el hecho que se investiga. Por otra parte, es la fiscalía quien investiga los hechos, no los jueces penales, por lo que Cruz considera que el pedido de la defensa no se ajusta a proceso.