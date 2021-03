Juan Carlos Scelza se quejó de que Torque impidió filmar en zona de vestuarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido de Torque ante Peñarol empezó con polémica en la transmisión televisiva. El comentarista Juan Carlos Scelza contó que el equipo de indumentaria celeste tapó con una lona la salida de los jugadores a nivel de vestuarios para impedir que las acciones fueran tomadas por la transmisión de Tenfield.

"Nos pareció que no era lo adecuado. Por el intento de llevarle a la gente, al aficionado, la hincha de Montevideo City Torque, a los que no pueden venir al estadio, la posibilidad de acercar lo que es justamente, algo que todos quieren observar y habitualmente mostramos a lo largo de toda la pandemia. La gente no puede venir al estadio y lo que le muestra la cámara de Tenfield, desde hace más de 20 años, es lo que puede tener en su casa", dijo el comentarista.

"No nos pareció correcto, no nos pareció bien, no estamos de acuerdo con lo que se hizo. Es un impedimento que aparte no le hace nada al propio espectáculo. Al contrario, le hace a la difusión que habitualmente le estamos dando en esta pantalla, con el esfuerzo de este equipo, a cada uno de los partidos", añadió el comentarista.