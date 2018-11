Juan Carlos Scelza lanzará un documental: Hicieron historia

La barbacoa de Juan Carlos Scelza (54 años)se ha transformado en una especie de museo deportivo. Ala manera de Julio Sánchez Padilla, tiene una enorme colección de acreditaciones, bufandas, camisetas y demás reliquias de sus 38 años de carrera junto al deporte de la pelota. Pero el mayor de sus tesoros es una serie de fotos encuadradas junto a cada uno de los entrevistados de su ciclo Fanáticos (VTV, Gol TV).

En nueve años de programa, más de 450 jugadores activos o retirados, técnicos y/o dirigentes del fútbol mundial dieron su testimonio en el ciclo. Con todo ese archivo Scelza se propuso hacer un documental. Se va a titula Hicieron historia y está en las últimas etapas de producción. De una hora y 10 minutos, la película aborda las campañas deportivas del Santos de Pelé el River de Francescoli o Peñarol del 87 o Nacional del 88... entre otras tantas campañas memorables de clubes o selecciones.

“En total hay unos 90 testimonios”, asegura Scelza y añade que el hilo conductor no es cronológico, sino que se van sucediéndolo los relatos con un guión emocional. “Los que los han visto no solo destacan por la riqueza y la variedad de los testimonios, sino también por la dinámica”, dice el periodista.

Todos los entrevistados de Fanáticos le firmaron una foto que JC encuadró.

La presentación del documental será a modo de avant premiere en cada país. Una vez que finalice el campeonato uruguayo, el comentarista de Tenfield iniciará una especie de gira por varios países de América Latina llevando el documental. “Ya tenemos fechas en Bolivia, Colombia, Paraguay y Chile. Estamos por cerrar Estados Unidos y Perú”, comenta. Añade que en Uruguay se está pensando en la organización de jornadas con un hotel de Montevideoy también diagrama una recorrida por el Interior.

Dos caras. Con Fanáticos y el documental, Scelza desarrolla desde hace casi una década el perfil documentalista de los sucesos más importantes del fútbol contemporáneo. Todos los días, en tanto, desde las transmisiones de Tenfield, Sin límite o en Hora 25 (Oriental), el periodista despunta su otra pasión: el día a día y la polémica deportiva. “Me gustan los dos perfiles”, dice quien ha vuelto a las redes sociales y todos los días comparte un video con su opinión sobre la fecha.

Sobre temas espinosos, considera que la intervención de la AUF es “inadecuada” y “no se justifica en lo jurídico”.

Considera que el conflicto entre los jugadores y Tenfield “va a terminar”en algún sentido. “Tengo buen trato con los jugadores. Lo único que cuestiono es un comunicado que sacaron cuando decidieron no dar notas a Tenfield en el supuesto de que había una campaña periodística en su contra. No fue así. Podemos opinar diferente pero nunca, de mi parte, hubo campaña de ningún tipo”.

Tiene cientos de camisetas, entre ellas de Peñarol y de Nacional.

Los próximos partidos amistosos de Uruguay no contarán con los comentarios de JC. Los derechos fueron adquiridos por TVCiudad luego de que no se presentara Tenfield a la licitación. “La AUF puso una cláusula de que una vez abiertos los sobres, la AUFtenía la libertad de decidir si daban los partidos al mejor postor o no. No sé si Tenfield no se presentó por eso, pero era una cláusula ilógica”.