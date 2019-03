Juan Carlos Scelza sobre las críticas de Yannuzzi: "No sé por qué dijo eso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Enrique Yannuzzi se despachó semanas atrás en contra de Juan Carlos Scelza, a quien calificó como "gran mamadera, el rey de los mamaderas" en un ciclo radial.

Scelza fue consultado ahora por esos comentarios en tanto ambos fueron compañeros unos 15 años entre Estadio Uno y Deporte total. "No sé por qué dijo eso. No me importa lo que piensa, como no me importa lo que piense nadie. Durante 15 años no me lo dijo. Que yo sepa no hubo ningún quiebre", contó en Hacemos lo que podemos (Radio Universal).

También contó que el día que Yannuzzi se retiró del periodismo fue a la cabina a saludarlo. Más allá de eso, "lo que dice lo dice y lo siente. Y allá él con eso", añadió.

El periodista también respondió sobre la viralización de un audio suyo, en 2017, donde bromeaba sobre los presidentes de Peñarol y Nacional y un empresario.

Contó que lo primero que hizo fue llamar a los involucrados para pedir disculpas. Añadió que la persona que lo grabó le pidió disculpas y sigue trabajando en Tenfield, "por suerte", dijo.

"Cuando llegué a grabar el programa, me estaba esperando alguien. Me reconoció que lo había hecho y me pidió disculpas. Lo hizo para mandar a sus amigos, fascinado con que yo hacía chistes y para demostrarles que no era lo que piensan 2,9 millones de personas de que soy amargado", añadió.

Una vez que lo mandó a un grupo comenzó la viralización imparable.