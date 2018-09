Jualián Serrano confesó que tiene el hígado desecho por el alcohol

"Tomé tanto a lo largo de mi vida que a mis 24 años tengo el hígado desecho. Tomo Fernet y ya me empieza a doler la panza. A los 17 empecé a tomar. Salía jueves, viernes y sábados en Paraná, Entre Ríos. Era una religión. Llegué borracho a casa. Hice cada papelón. Pero mi papá se reía porque a mi edad era igual. Un día le vomité todo la verdad a mi mamá, que es súper católica. Era rebelde pero nunca discutía con mis papás. Salía y tomaba, no era una adicción. Me divertía, pero después con los años te pasa factura. Nunca manejé borracho", admitió Julián Serrano en una entrevista radial que dio a Ulises Jaitt, el hermano de Natacha.

Julián hizo su estreno la semana pasada en el Bailando y logró uno de los mejores puntajes en lo que va de la ronda de música disco. Al respecto, el Youtuber confesó que no esperaba tan buen desempeño y que el BAR le gustó. "Me causa gracia que haya conflicto con el jurado por el BAR. Nosotros no tuvimos ningún problema de hecho me hubiese ver mis trucos para ver cómo salieron las cosas. Llegamos con un perfil bastante bajo, tranqui. Entiendo que alguna que otra pelea es parte del Show. Yo no lo podía creer. Llegué y pensé que era una película un sueño. Aprovecho el certamen para practicar baile,para vivir la experiencia y para potenciar lo que vengo haciendo, de música, shows… me suma una banda y me re cierra”, indicó el ex de Oriana Sabatini.