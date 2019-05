Joven trans asegura haber tenido un affaire con Mauro Icardi y revela detalles sexuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El matrimonio Icardi parece tener un imán para vivir acompañado de escándalos mediáticos. Justo en el momento que la pareja empezaba a recomponer el futuro profesional del futbolista y se mostraba más unida que nunca, apareció Guendalina Rodríguez para alterar la paz familiar.

A través de su cuenta Twitter, esta joven modelo trans aseguró haber tenido una relación con el futbolista y que recibió amenazas de Wanda para que no hable al respecto. Así, el escándalo estalló.

"Esta es la habitación del hotel en donde una noche Mauro Icardi y yo intercambiamos cuatro conversaciones. Pronto les diré la verdad con fotos. Lamento que haya esposa e hijos de mediana edad. ¿Cuál es el problema? Tuve relaciones sexuales con Mauro Icardi, no seré ni el primero ni el último trans", indicó la modelo desde la red social del pajarito.

Ragazzi si sono stata a letto con #mauroicardi E presto dirò tutta la verità ho cancellata i tewet precedenti SEMPLICEMENTE perché sono stata minacciata dalla signora #wandanara $inter ma causa del suo male pianga a se stesso lui mi ha scopata anche da Dio — Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) May 1, 2019

Guendalina se hizo conocida en Italia por haber sido parte de un reality. La fama habría generado el interés de Icardi sobre ella. Según el testimonio de la trans, estuvieron "en la cama" y eso generó amenazas la mayor de las hermanas Nara.

Si allora ?? Io e #MauroIcardi Siamo stati amanti e poi perché nascondere i propri gusti sessuali siamo nel 2019 non vedo cosa ci sia di male lui a letto e attivo e passivo #inter — Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) May 2, 2019

"¿Y entonces? Yo y Mauro Icardi. Fuimos amantes, y por qué esconder gustos sexuales. Estamos en 2019 . No veo qué hay de malo. El , en la cama, es activo y pasivo., añadió Rodríguez, que desató un verdadero escándalo en Italia y en la vecina orilla.

Ahora, los medios esperan que Wanda o el futbolista se pronuncien en las redes sociales sobre este tema. Quien sí lo hizo fue Ana Rosenfeld, abogada de Nara, que negó los dichos de Guendalina.

“Wanda dijo basta, de ninguna manera Mauro tuvo una historia con esa chica ni con nadie. No voy a tomar acciones legales, no me interesa. No voy a salir a explicar lo inexplicable”, dijo Rosenfeld a Involucrados, que emite América TV de Buenos Aires.