José María Muscari sufrió un grave accidente en monopatín y canceló sus vacaciones

El director teatral, actor y dramaturgo José María Muscari sufrió un accidente mientras circulaba en monopatín por las calles de Buenos Aires. Según explicó a través de historias de Instagram, pasó por encima de un bache y cayó sobre el pavimento. El incidente lo dejó con varias heridas y a causa de ellas tuvo que suspender las vacaciones que tenía planificadas en Punta del Este.



A medida que relataba el accidente, Muscari recomendó que la circulación en monopatín sea siempre con casco, cosa que él no había hecho. "Manejo responsablemente y pensé que no me podía pasar nada", aseguró.



"No me pude ir de vacaciones porque tuve un accidente que parece una pelotudez pero no lo fue", fue lo primero que dijo en las historias que publicó en su cuenta de Instagram.



"Estaba yendo el lunes a la noche en monopatín y sobre la Avenida Córdoba, pasando Billinghurst, en la calle había un gran pozo y en el monopatín me clavé y salí despedido. Me golpeé muy mal", continuó.



El artista relataba su accidente mientras enfoncaba solo una mitad de su cara. Pero la siguiente historia mostraba una foto de sus heridas durante la noche del accidente. Allí se lo podía ver con magulladuras. Luego, en otra siguiente foto se ve su hombro, también dañado a causa del golpe.



"Me hicieron miles de estudios. En el hombro no tengo nada", aseguró. "En la cara tuve como un pequeño desplazamiento interno. Me tuve que poner cremas, tomar antibióticos, tomar medicamentos porque tuve un sangrado interno, hacer reposo y ponerme hielo cada seis horas".



"No pude ir a Punta del Este, tuve que suspender las vacaciones", concluyó, para luego agregar: "Es un bajonazo, pero me lo tomo con humor".



Luego, el actor dejó una reflexión sobre el uso del casco y llamó la atención al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el estado de algunas calles. "No cometan la acción ignorante que cometí yo de andar en monopatín sin casco. Yo canchereé porque como manejo responsablemente creí que no me iba a pasar nada", dijo.



Y luego, señaló a las autoridades: "Tienen que arreglar los agujeros que hay por la calle. Hay zonas sin bicisendas que tenés que andar por una calle común, y yo en Córdoba, entre Billinghurst y Gacón me comí un pozo".



"Si yo hubiera tenido casco, el accidente hubiera sido de menor envergadura, pero hubiera tenido un accidente igual, porque un pozo como ese ocho y media de la noche no lo podés ver", concluyó Muscari.