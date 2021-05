Jorge Rial se sinceró sobre las consecuencias que le generó inyectarse bótox: "¡Nunca más!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes, durante la emisión de Tv Nostra, Jorge Rial sorprendió a sus televidentes al revelar su mala experiencia con el bótox. El exconductor de Intrusos reveló que usó el producto, ideado para eliminar arrugas y líneas de expresión, en su rostro pero que le paralizó una parte de su cuerpo.



Según explicó el padre de Morena y Rocío, no estaba en sus planes hacerse retoques estéticos, pero cuando fue a la dermatóloga para realizarse una limpieza de cutis le ofrecieron inyectarle el producto. Terminó aceptando, aunque en la actualidad se arrepiente.



“A principio de año me fui a hacer una limpieza de cutis... La doctora me vio entregado y me dice ‘¿no te querés poner un poquito acá [de botox]? Tenés un tajo. A mí me gusta. Es el paso del tiempo. Lo bueno y lo malo de la vida. Pero al final le dije ‘¿cómo es la historia?’. Y me dice ‘son tres pinchazos’. Al final, fueron cuatro”, contó, entre risas, en el programa que conduce en las noches de lunes a viernes en América.



La inesperada confesión sorprendió a sus compañeros de piso y a los televidentes. Sin embargo, la historia no terminó ahí: Rial también aprovechó la situación para contar las consecuencias que sufrió. “Estuve 15 días, papi, que no se me movían las orejas. Dije ‘¡nunca más nada!’. Prefiero andar con esta cara espantosa”, enfatizó.



Este fin de semana, Rial voló a Miami, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Su decisión fue cuestionada por Yanina Latorre y otras personalidades argentina, ya que el conductor había criticado duramente a todos sus colegas famosos que viajaron a Norteamérica para inmunizarse.



Desde el aeropuerto de Ezeiza, el periodista se justificó y afirmó que terminó de tomar la decisión por “la actitud de soberbia de [Carlos Alberto] Zannini”. El Procurador del Tesoro nacional justificó haberse inoculado alegando ser personal de salud, argumentando que estaba “en condiciones legales” de hacerlo.