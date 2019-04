Jorge Rial y Romina Pereiro ya son marido y mujer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y finalmente, llegó el día. En una íntima fiesta de bodas que comenzó a las 18 del sábado, Jorge Rial y Romina Pereiro sellan su historia de amor que comenzó con un mensaje en las redes y un desayuno, en 2017.

El conductor y la nutricionista son los protagonistas de la exclusiva celebración para 90 familiares y amigos que fue organizada por la empresa Plan V, a cargo de Claudia Villafañe. La fiesta se lleva a cabo en El abierto, un salón ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza que se define como "un pulmón verde dentro de la ciudad". El lugar cuenta, además con un espacio techado, dos hectáreas de parque, una galería cubierta y un sector de fuegos. Delncatering se encargó el chef Pablo Massey.

"Creo que no hubiera soportado una fiesta de 300 personas, me pongo nerviosa, me agarran ataques de pánico y esas cosas. Para mí es un casamiento importante porque es el mío pero no me pongo a pensar tanto", explicó esta semana Romina Pereiro en Pamela a la tarde, que se emite en América TV.

"La vida me dio otra oportunidad" expresó el conductor también esta semana, mientras la su ahora flamante esposa explicaba: "Me caso porque Jorge me hizo creer de nuevo en el amor". Ambos venían de separaciones anteriores y decidieron apostar al amor y ensamblar sus familias en una, ahora más numerosa.

Horas antes de dar el sí, fiel a su estilo, Rial había utilizado su perfil de Twitter para despedirse de la soltería. "¡Buen sábado para todos! ¡Últimas horas de soltero!". Ya a la mañana, en Instagram había compartido un largo texto dedicado a su amada: "Cuando parecía que solo era un sueño inalcanzable, llegaste vos. Y todo se empezó a transformar en una dulce realidad. A veces la vida te pega tanto que, ante una caricia, vos te tapas

con miedo. Y hay que insistir. Y vos insististe con una paciencia infinita. Me curaste. Me domaste. Me diste amor. Me tuviste una paciencia infinita", comenzaba el posteo.

"Navegamos por todos los mares. A veces tranquilos. Otros embravecidos. Pero siempre con la costa a la vista. Sin perder el rumbo que nos marcaba el amor. Un barco que no solo nos llevaba a nosotros, también a tus hijas. A mis hijas. A nuestras hijas. De pronto me encontré con una familia. Ya me había olvidado, te confieso. Éramos tan pocos. Tres contra el mundo. Pero llegaste vos con refuerzos. Nos convertimos en legión. En indestructibles. Me gusto. Dije: 'De acá no me quiero ir más. Es mi lugar en el mundo'. Y

me quedé. Nos quedamos. Mirándonos como dos chicos enamorados. Disfrutando de la vida. De esta segunda oportunidad que nos dio a los dos después de maltratarnos un poquito. Apenas, para que nuestro encuentro fuera un bálsamo para el corazón y el alma", continuó.

Y, finalmente, Rial expresó: "Acá estamos. Ante el día más importante de nuestra vida. Vamos a casarnos en una época donde casi no se usa. Pero nosotros quisimos ir más allá. Transformar este día en un homenaje a nuestro amor. Pero también a Morena, Rocio, Violeta y Emma. Nuestras hijas. ¡Me olvidaba! Y Francesco, mi nieto. Cumplo un sueño. Más grande de lo que imaginé. Gracias @romipereiro Gracias por darme amor. Parece fácil decirlo. Pero es un esfuerzo enorme. Vos pudiste vencer mis miedos y mis

mañas. Devolverme la alegría. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Te amo".

Luego, cuando faltaba menos de una hora para la ceremonia, compartió una foto mientras se preparaba para el gran momento. "Recta final. Mucha emoción. Feliz. Una nueva etapa. Una familia enorme. Un sueño", expresó. junto a la imagen.

La nutricionista, en tanto también utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cómo fue la despedida de su amado, antes de volver a encontrarse en la ceremonia. "Último beso de solteros. Te espero en el altar, amor. Te amo", escribió junto al video.

A pesar de haber compartido esas imágenes, el chimentero y su flamante esposa dispusieron que los invitados (entre los que se encuentran Marcela Tauro, Débora D'Amato, Guido Záfora y Damián Rojo, Sergio Verón, Agustina "Cumbio" Vivero y Pía Shaw) debían dejar sus celulares al ingresar al predio para evitar filtraciones a la prensa.

Sin embargo, trascendió que las hijas de los dos tuvieron un rol central durante el evento y que Pereiro lució un vestido durante la ceremonia y luego optó por otro que pudo combinar con un par de cómodas zapatillas. Los modelos fueron diseñados por Paz Cornú, quien también fue la elegida para vestir a las dos pequeñas hijas de Romina, Emma de 4 y Violeta de 6 años.

Horas después de la boda, el conductor de Intrusos compartió con sus seguidores un video de cómo fue la fiesta por dentro, donde se la puede ver a Romina con un vestido más sencillo y una campera con la lengua de los Rolling Stones, en sintonía con la de su flamante marido.

"Felices y llenos de amor. Gracias a todos los que nos acompañaron, amigos y familiares. Gracias por todos los hermosos mensajes que recibimos de ustedes, ¡los leo todos! Tengo mucho más que agradecer, a toda la gente que trabajó y nos ayudó para que todo sea mágico", escribió Pereiro en las redes como forma de coronar su gran noche.

