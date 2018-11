Jorge Rial regresa cuando quiere

Jorge Rial regresa a Intrusos, pero no en la fecha pautada. Es que según me contó mi amiga Irene, el chimentero oficial de la televisión argentina iba a regresar la semana próxima a su programa. Escribí en pasado porque Rial anunció en Twitter que regresa el 12 de noviembre. Sin dudas este conductor se puede dar esos lujos y volver cuando quiera.

Desde que se supo que Rial se tomaba licencia de Intrusos, su regreso a la pantalla ha estado en boca de todos. Y si bien Moria Casán no lo ha hecho nada mal en este tiempo (hay que ponerse un programa al hombro y salir airosa, solo Moria es capaz de eso), Rial sigue siendo un conductor de peso. Y siempre hace gala de su presencia y poderío.

Aunque lo que más feliz me hizo fue lo que parecía impensado, que Rial tomara una cucharada de su propia medicina. Eso se logró cuando su hija, Morena, le explotó el globo de padre feliz y preocupado que aparentaba. Y explotó en el único lugar donde Rial no lo podía detener: las redes sociales. Y More destapó una olla de grillos que ni la nueva novia de Rial, o los saludos que constantemente se envían declarándose amor eterno y felicidad, pudieron cambiar la percepción que hoy tiene la gente de este conductor.

Es que este hombre que hizo un culto a su persona ventilando intimidades de los famosos, y destruyendo algunas parejas también, sufrió en carne propia lo que significa que hablen mal de uno todo el tiempo. Y parece que el sabor de la medicina no le gustó. Esperemos que haya aprendido la lección, porque, además, Moria Casán hizo un trabajo tan bueno que ni los más acérrimos defensores de Intrusos, se acuerdan de Rial ni aguardan su regreso.