Jorge Rial publicó el celular de Natacha Jaitt y ella pagó con la misma moneda

El escándalo provacado por las polémicas declaraciones de Natacha Jaitt contra periodistas y comunicadores argentinos a quienes acusó de estar vinculados con abuso de menores no para de tener derivaciones.



Los famosos que se vieron afectados por las palabras de Jaitt en el programa de Mirtha Legrand fueron, entre otros, Alejandro Fantino, Carlos Pagni y Enrique Pinti.

Debido a sus dichos, Jaitt fue citada por la justicia a ampliar su testimonio y presentar pruebas. La mediática se presentó pero en su declaración no reafirmó ninguna de las acusaciones.

Luego de eso, ella se negó a seguir hablando y se retiró de la oficina judicial ​escoltada por una oficial de seguridad, que ella misma pidió que la acompañe hasta la salida.

Pero el escándalo no terminó ahí. Jorge Rial compartió en Twitter una foto de la declaración de la morocha sin borrar sus datos personales tales como su número de documento, su domicilio y hasta el número de su teléfono celular.

Jaitt reaccionó con furia. Lo insultó en Twitter y también reveló el número del conductor de Intrusos. Luego escribió: "Gracias gente por todos los SMS y WhatsApp de apoyo porque dio mi celular. Les ruego que paremos porque estoy por tirarlo al suelo y destrozarlo ya que estoy en comunicación con la fiscal y se me corta porque me llama EL PAÍS. Lo amo. Si me quieren DESTRUYAN EL CEL DE @rialjorge, por favor MAFIAAAA".