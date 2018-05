Jorge Rial parodió la intención de Tinelli en lanzarse a la política

El conductor abrió Intrusos de este martes con la marcha peronista de fondo mientras le decía a sus televidentes: "Señores, estamos preparando la nueva marcha: ¡Los muchachos tinellistas! y no digan es una locura. De alguno creíamos es una locura y ahí está...".

En la pantalla, mientras tanto, podía verse la imagen del "Cabezón" con la banda presidencial. Esto ocurrió a raíz de las repercusiones que generaron la entrevista de Luis Novaresio a Tinelli, quien no descarta meterse en la política.

"Está haciendo el mismo camino que hizo Macri. El fútbol te amplifica, te pone en un lugar extraordinario... y Tinelli está haciendo el mismo camino, ya no descarta (ser político)...", agregó el conductor de Intrusos, que no pasó inadvertida la visita de Marcelo al Norte argentino para cumplir el sueño de Flor Vigna en el Bailando, donde habría aprovechado para lanzarse como político. "Me alegra, no está mal que una nueva figura venga, aunque es algo demasiado importante".

