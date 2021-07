Jorge Rial le puso "Argenzuela" a su nuevo programa de radio y causó alboroto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Les juro que un día voy a hablar de la televisión uruguaya y dejarme de mirar tanto para el costado, pero es que acá son todes tan susceptibles que hacés cualquier crítica y ya se arma revuelo...

En Argentina —y no es que no tengamos farándula, Yanina Latorre, es que la de ustedes es más ruidosa— se bancan mejor el juego mediático. Eso pienso yo que tampoco sé tanto de la tele y de nada, para qué mentirles.

Un día hablaré de Uruguay pero hoy necesito expresarme sobre Argenzuela. No se asusten, no les voy a salir con política ni con ningún martes 13: es que Jorge Rial después de TV Nostra, el programa por el que dejó Intrusos y que duró lo que un suspiro, estrenó ciclo en la radio y le puso Argenzuela.



No hay que tener muchas luces para entender que es el resultado de Argentina + Venezuela y que es una expresión no muy amable; se la habíamos escuchado a Susana Giménez cuando se vino para acá y sus compatriotas se indignaron.

“Siempre soñamos y creemos que somos París, siempre creemos que tenemos un pedacito de París, un pedacito de Madrid, de Londres. Nunca tenemos un pedazo de La Paz, de Lima, de Quito, de Caracas. Sino esos pedacitos de lo que nos gusta parecernos. No somos eso que nosotros definimos como la escenografía que nos rodea en nuestra cabeza. Somos Argentina, somos esto”, dijo Rial, jurando antropólogo, para explicar por qué le puso como le puso al nuevo kiosko.



Cómo le gusta el alboroto a Jorgito...