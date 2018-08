Jorge Rial internó a su hija Morena en una clínica psiquiátrica

Jorge Rial admitió este jueves que firmó una orden de traslado para su hija Morena a una clínica psiquiátrica luego de varios días internada en un sanatorio común por una úlcera.

“Voy a aclarar la situación de mi hija Morena ante la manipulación de algunos medios y de un par de personajes nefastos que se aprovechan de una chica con problemas de salud”, tuiteó Jorge Rial esta mañana luego de que se conociera un audio de la joven en el que denuncia haber sido drogada y trasladada desde el sanatorio donde estaba internada a una clínica psiquiátrica.

Al respecto, Rial expresó que “lamentablemente mi hija Morena está pasando por un difícil momento de salud y está internada en Ineba –tal como informaba el audio-. Luego de varios episodios que pusieron en serio peligro su vida, los médicos del Finochietto y los psiquiatras de OSDE decidieron dar cuenta a la justicia”.

“En este momento mi hija está en manos de los mejores profesionales. Mi familia y yo estamos viviendo una pesadilla hace meses. Pero el amor hacia ella nos hace pelear para recuperar a Morena lo más rápido posible. Agradezco la preocupación de todos. Vamos a salir de esta también”, aseguró el conductor de Intrusos sobre la salud de su hija.

En Intrusos, reveló cómo se fue acercando a su hija, quien estaba muy enojada con él. "Estuve ahí, la vi un par de veces dormida porque ella tiene un gran enojo conmigo y lo entiendo. Sé que es un enojo nada más y que el amor que nos tenemos es más fuerte que ese enojo", sostuvo.



Luego llegaron los agradecimientos a sus compañeros y al canal por la paciencia ante su difícil momento. Además, el conductor no quiso desaprovechar la oportunidad para volver a apuntar contra el mal entorno que rodeó a Morena en los últimos tiempos. "Se le acercó gente mala, que la cooptaron, casi como una secta. La amenazaron, le sacaron plata. La hicieron pelota. Ya está, le hicieron mucho daño, la devastaron... ahora les pido que me dejen a mí y a mi familia que nos ocupemos. Tengan dignidad y váyanse", lanzó.



"La voy a curar. Déjenla tranquila. Es una chica de 19 años enferma desde las adicciones y desde la cabeza. A ella la lastimaron, pero a mí me hicieron mucho más fuerte y a ella le hicieron mucho daño", concluyó, luego de asegurar que Morena es "su prioridad".