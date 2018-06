Jorge Rial habló sobre el conflicto con su hija: "Es demoledor"

Jorge Rial se confesó sobre el conflicto que mantiene con Morena, su hija mayor. "Estoy demolido, lo que me está pasando con Morena es demoledor", expresó en el marco de una extensa entrevista para Luis Novaresio en su programa en la señal A24.

El conductor de Intrusos profundizó en el tema ante las preguntas del periodista. "Yo soy confrontativo. No me escondo nunca. Pero uno espera el golpe de cualquier lado menos de su sangre, y digo de mi sangre porque no importa si mi hija es adoptada o no; es mi hija, es mi sangre", lamentó.

Morena comenzó desde hace un mes a publicar mensajes sistemáticos en contra de su padre a través de las redes sociales. Ante éstos, él comentó: "No hay forma de que yo me pelee con mi hija. La voy a amar siempre".

"Estoy subiéndome a la lona con mi otra hija, Rocío, que conoce la historia. Con una mujer que gracias a Dios se me cruzó en el camino, y sin entender lo que me está pasando. Me pasaron otras cosas, la puta vida ha sido muy buena en muchas cosas y en otras no. Hay un entorno difícil, pero yo voy a seguir peleando para rescatarme", continuó.

Avanzada la entrevista, se sinceró: "Yo arranqué por el otro lado, por qué no me va a pasar a mí, la única diferencia es que se hizo público de una manera brutal. Es una historia hermosa, pero se mezclan muchas cosas y estoy tratando de entender, prefiero ser esclavo de mis silencios y no verdugo de mis palabras. Lo que menos quiero es lastimar a mi hija, no me lo perdonaría en la vida".

El periodista insistió en que trata de "no hablar porque lo que menos quiero en la vida es lastimar a mi hija". Ante la pregunta sobre de dónde saca las fuerzas para enfrentar este momento, contestó: "Mi hija tiene 19 años y yo saco fuerzas de los 18 años previos. Esto que está viviendo es una coyuntura. Ojalá que pase rápido. Yo prefiero que me pegue a mí, pero no yo a ella. Los primeros días me dolió mucho. Aún me duele. Me duele mucho". Añadió: "No puedo creer lo que me está pasando. Es una pesadilla. Todos los días me despierto pensando que es una pesadilla y que se va a terminar. Mi hija es mucho mejor que esta versión que están viendo".

Luego, el Rial explicó que Morena"está con un entorno difíci pero yo voy a seguir peleando para rescatarla". "Cada día me preguntó qué hice de malo, porque en esto también hay una responsabilidad mía, una responsabilidad grande", expresó a punto de quebrarse. Y finalizó: "Sé que en algún momento, va a triunfar la historia en común que tenemos ella, Rocío y yo. Los tres sabemos lo que vivimos. Yo estoy listo para que ella me lastime, pero yo no la lastimaría a ella, nunca".

El conflicto que mantienen se remonta hace más de un mes, cuando Morena comenzó a atacar a su padre en las redes sociales. Según dio a conocer la prensa argentina, el conflicto responde a que Morena utilizó dinero de Rial para ayudar a la familia de su novio. En particular, para solventar los gastos de los abogados del padre de su novio, que está detenido y acusado de defraudación y estafa. Luego, Rial denunció estar recibiendo amenazas y extorsiones del entorno de su hija.