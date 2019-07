Jorge Rial se enojó con sus compañeros por una nota que hizo llorar a su hija

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Mi hija no la está pasando bien. Trato de no hablar del tema por respeto a ella y a las otras víctimas de violencia de género . Soy padre, además de comunicador. No es lindo ver esa imagen... Sobretodo un minuto antes de salir al aire", aseguró Jorge Rial al arrancar su programa Intrusos (América) en referencia al móvil que acababa de dar su hija Morena Rial llorando, en Involucrados (América), el programa de Mariano Iudica que tiene a Luis Ventura en el panel.

"Es un tema muy delicado. Está mi nieto de por medio. Trato de no meterme. No hablar del tema", agregó sobre la presencia de su hija en la Justicia para pedir que amplíen la perimetral que la protege de Facundo Ambrosioni, su expareja y padre de Francesco, su hijo de tres meses.

Minutos antes de que empiece Intrusos, al ser consultada por Cora de Barbieri, cronista de Involucrados, Morena Rial había asegurado entre llantos: "Estoy esperando el dictamen. No la estoy pasando bien. Estoy muy triste". Todo una semana después de confirmar que estaba separada del padre de su hijo, a quien acusó judicialmente de violencia física y psicológica. "Ahora estoy contenida por amigos y por mi papá", apuntó desde el móvil visiblemente conmocionada. "Es que la consulta fue fuerte. Tuve que recordar cosas que no me hicieron bien. Me agarró dos veces del cuello, en el baño... Yo estaba con Francesco y la niñera. Necesita tratamiento una persona así", aseguró sobre su expareja, el futbolista Facundo Ambrosioni.

"No quiero hablar de esto, pero me obligan. No te cuidan los que te tienen que cuidar. Que lo hagan en otro lado, entiendo: es competencia. Pero esto es como llegar a tu casa y que te tiren con piedras. No me importa quién es el responsable. Pero tengan un poco de consideración a un compañero. Es muy incómodo para mí. Casi todos los colegas me llaman y me preguntan. No fue este el caso", apuntó Rial en el arranque de su programa, visiblemente enojado.

"Vengo acá a laburar. Es difícil sentir que los que te c... a piedras, te meten el dedo y te hacen molinete, son tus compañeros. Me la ponen en cámara menos cinco. Mi hija llorando. Yo no puedo arrancar hablando de otra cosa. No me se hacer el b...", aseguró y pidió un corte antes de seguir con el programa.