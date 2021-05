Jorge Rial dio por terminado su programa: "Me dieron una Ferrari y la choqué"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de estar ausente por el período de cuarentena a raíz de su viaje a Estados Unidos para vacunarse, Jorge Rial anunció sorpresivamente el final de TV Nostra, el programa que había iniciado en el canal América menos de dos meses atrás.



Sobre el final del programa del viernes, el conductor pidió la palabra y dio la noticia al aire: “Quiero dejar en claro que esta es una decisión absolutamente personal que tomé solito en las últimas 48 horas. Con todo el dolor del mundo decidí terminar TV Nostra. A veces uno, de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa o que sabe lo que el otro quiere”.

Mientras sus compañeros, Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos lo miraban en silencio, Rial continuó: “Es algo muy natural de nosotros, y a veces nos emperramos, nos enojamos o preferimos putear a la gente echándole la culpa, pero este no es el caso. Lo dije cuando decidí dejar Intrusos, que gracias a Dios está funcionando bárbaro, ese espacio de comodidad y arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Y lo hice, feliz, una apuesta personal creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, meterse más en política desde la ironía. No lo logré, porque esto es responsabilidad absolutamente mía, no de mis compañeros”. Y sumó: “A Marina la conozco desde hace muchos años, sé la calidad de persona y profesional que es, Diego dio mucho más de lo que yo esperaba, además de gran tipo es brillante, es el sentido común. Y Ángela también es mucho más, nace alguien muy interesante para la televisión, para debatir con altura, con conocimiento”.

En una despedida que tuvo mucho de autocrítica, el conductor aclaró: “Acá hubo debates muy distintos pero con total normalidad, intentamos eso. Pero bueno, me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo sé todo. Además de conductor y periodista soy también parte de la industria de la televisión, y cuando sos parte sabés que hay espacios, lugares y tiempos y hay que saber respetarlos. Y saber reconocer errores”.



Luego del primer programa de TV Nostra hace dos meses, el rating fue en picada, lo que podía hacer prever un desenlace como este, sin embargo, el conductor le sacó toda responsabilidad al canal y también a la audiencia: “Los números no eran lo que esperábamos, pero estaban dentro de una normalidad de una televisión con canales con promedio de 2 o 3 puntos. Tampoco lo comercial, que estaba dentro de lo normal. Siento que tendré que revisar qué hice bien o mal hasta ahora”.



Con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dándole una nueva impronta a Intrusos, el futuro de Jorge Rial en América es incierto, incluso para él: “Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que puedo llegar a tener, recapacitar, volver si todavía me quieren o sino me dedicaré a mi nieto, a estar en familia. Tuve los mejores jugadores, me dieron una Ferrari y la choqué”.