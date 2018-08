Jorge Rial deja "Intrusos" varios meses: "En 18 años no paré nunca"

Jorge Rial vive un presente convulsionado, en especial por las diferencias con su hija Morena, quien estuvo internada semanas atrás en una clínica psiquiátrica.

Si bien reconoció que la relación con su hija Morena empieza encauzarse, pidió licencia por algunos meses en su rol de conductor de Intrusos para "parar la máquina".

"Me tomo entre tres y cuatro meses, puede ser. En 18 años no paré nunca, es el único programa que no paró el conductor nunca, salvo por vacaciones chicas. Y también para resolver todo, el tema Morena, que por suerte está mucho mejor, y estamos mucho mejor y todo, pero ahora hay que ponerse a laburar mucho con eso", expresó en diálogo con Teleshow.

Moria Casán, quien ya le está haciendo la suplencia, continuará en ese rol.

Sin embargo, no todo será descanso para Rial, quien aprovechará este tiempo para seguir dándole forma a un nuevo proyecto que tiene entre manos a nivel laboral y que tiene que ver con la producción de ficción.

"Empiezo un proyecto nuevo para el Grupo América que tiene que ver con la ficción, empezar a producir ficción, no sólo para el canal sino también para plataformas tipo Netflix, HBO. La verdad tenía ganas de hacer algo así y el canal también, coincidimos y lo vamos a hacer", reveló.



"Y después sí, volveré a Intrusos, tranquilo. Necesito repensar todo, repensar la profesión, y estoy armando una familia también, algo que necesita tiempo y dedicación absoluta", concluyó, con un importante mensaje vinculado a la relación que mantiene desde hace un tiempo con Romina Pereiro.