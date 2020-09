Jorge Rial cargó contra los famosos argentinos que se van a Uruguay: "Son exiliados conchetos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Rial dedicó una dura editorial en contra de los famosos argentinos que han optado por radicarse en Uruguay, como Susana Giménez y Óscar González Oro o que al parecer planean hacerlo, como el caso de Juana Viale que visitó la Embajada de Uruguay en Buenos Aires.

“Tienen el derecho a hacer lo que quieran, pero no te hagas el perseguido”, dijo Jorge Rial en Intrusos. “Me da mucha bronca la impostura que hacen en este momento tan jodido de la pandemia, no solo en Argentina sino en el mundo”, añadió, visiblemente molesto.

“Recuperé mi libertad”, había dicho González Oro en un entrevista con el portal Infobae. “Fue una decisión que me costó tomar, pero estoy contento de estar acá”, agregó.

Rial contó que González Oro había escrito al presidente argentino Alberto Fernández para contarle de sus intenciones y que el mandatario le habría respondido: “Uruguay no es la solución”.

El conductor de Intrusos coincidió con esas palabras del mandatario. “¿Qué esperaba que hiciera el presidente? Que pidiera una manifestación para que no se vaya el Negro Oro”, dijo Rial con ironía.



Luego fue ganando temperatura en su editorial. “Que los referentes nos hagan creer que se van a un exilio porque hay falta de libertad, es mentira. Está limitada la libertad ambulatoria, sí, es cierto. Pero estamos en un contexto de pandemia", dijo Rial.

“Se están yendo porque tienen ganas. La gente se cree que se van exiliados. Y no es verdad. Susana se fue porque tiene ganas y porque tiene plata. Se fue en avión privado. El Negro Oro acá vivía muy bien. Ganó fortunas el Negro con todos los gobiernos. La hizo laburando, pero la hizo”, complementó.



Luego abordó el caso de Juana Viale. Al mostrar la foto con el embajador uruguayo Carlos Enciso, Rial aseguró: “Tocan timbre y les dan todo servido”. Y le habló a los televidentes: “¿A ver a vos que querés irte del país si te reciben así? Este es un exilio dorado”, complementó.

Comparó con la situación de los emigrantes venezolanos que se van de su país. "Si ponemos el caso de Venezuela es verdad. Venezuela es hoy un régimen opresor, se convirtió en un régimen opresor, no en una dictadura, porque fue elegido democráticamente, pero hay gobiernos democráticos que se van convirtiendo en gobiernos opresores y no se van en vuelo privado, se van cargando a sus hijos por la frontera. Eso son de verdad exiliados. No estos exiliados conchetos que tenemos"

“Después se sienta Juanita (Viale) los sábados con mesas golpistas. Es una chica que de verdad es repetidora de todo lo que pasa. Pero el sábado hizo una mesa que fue de las más golpista. Faltaba la foto de Videla. Dicen “qué mal que está el país" el sábado y el lunes van a tocar timbre a la Embajada para irse del país. No se quedan a apoyar. Critican y se van”, dijo y añadió: “Son garcas que cuando pueden se rajan en avión privado. Alguien lo tiene que decir”.

Susana Giménez volvió el fin de semana pasado a Uruguay con intenciones de quedarse, al menos “mientras dure la pandemia”, según aseguran varios medios argentinos. La diva había viajado a Buenos Aires para someterse a una intervención de su codo izquierdo.

“Voy a leer y a estar con mis perros. Los extrañaba y ellos también a mí”, reveló Giménez en diálogo con Farándula Show.

El conductor argentino Óscar González Oro también está instaladísimo en el país y en concreto en Punta del Este. Desde allí realiza su programa para Radio Rivadavia en Buenos Aires y también está el frente de Tarde pero temprano, un ciclo que va por Aspen FM, 103.5 de Maldonado.

A ellos se suman los casos de Nicolás Repetto y su esposa Florencia Raggi, que están desde marzo instalados en José Ignacio. Lo mismo sucede con figuras como Mónica Gonzaga o Verónica Perdomo.

En un marco de cuarentena obligatoria en Buenos Aires frente a la “libertad responsable” en Uruguay, ha crecido el interés de los ciudadanos argentinos en radicarse en el país, en espacial los famosos.

Juana Viale visitó la embajada de Uruguay en Buenos Aires. Acompañada por su hermano Nacho Viale, la actriz y conductora fue recibida por el embajador oriental Carlos Enciso.

Las versiones indican que Viale estaría buscando casa en Punta Gorda (Montevideo) y haciendo averiguaciones en un selectivo colegio para inscribir a sus hijos.