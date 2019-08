Jorge Rial anuncia su retiro del espectáculo en 2020: "Ya está"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Rial anunció que planea retirarse del mundo del espéctaculo cuando finalice sus 20 años en Instrusos. "Ya está, creo que cumplí y que hay gente que viene que es mucho más talentosa. Hay otra manera de hacer el espectáculo, hay que adaptarse a los cambios y es muy difícil", reveló el periodista en un ida y vuelta con los conductores de Sobredosis de TV, en C5N.

Luciana Rubinska y Robertito Funes Ugarte se sorprendieron con las declaraciones de Rial respecto a cambiar de rumbo: " Me gustaría terminar los veinte años de Intrusos como para redondear, y después sí, salir del espectáculo", confesó Jorge, quien conduce el programa hace 19 años. Sería entonces el año próximo el momento de alejarse de la pantalla chica, según dijo el famoso conductor.



Rial hizo foco en que los tiempos han cambiado, los formatos también y por ende hay que darle una oportunidad a nuevas personalidades: "Han surgido nuevos personajes que se están armando lo suyo: Santiago del Moro y Guido Kaczka, por ejemplo. Lo que pasa es que no les dejamos mucho espacio". Y agregó: "Hubo distintas generaciones y Mirtha Legrand por arriba de todo, que surgimos en un momento donde no había casi figuras, entonces los tipos que se plantaran frente a la pantalla tenían que ser showman, además periodistas, entonces nosotros nos metimos ahí", explicó el presentador de América TV.

Robertito le preguntó por qué le parece que a las figuras más importantes del medio les cuesta dejar sus lugares, y Jorge le respondió: "Nos aferramos al sillón porque si no tenemos que ir a laburar de verdad", entre risas.



"Me han ofrecido muchas veces irme pero siempre me sentí cómodo en América. De verdad la siento como mi casa. Los conozco a todos hace veintipico de años, me tratan bien, siempre me sentí muy bien", continuó el conductor, padre de Morena y Rocío. Hasta el momento, sólo se ausentó cuatro meses en 2018, por primera vez, luego de conducir el ciclo de manera ininterrumpida durante 18 años, y en aquella oportunidad lo reemplazó Moria Casán.



Finalmente, cuando le preguntaron qué haría si no estuviera dentro del mundo del espectáculo, contestó: "No sé de qué tengo ganas. Estoy como tranqui, esperando algo", dejando abierta las puertas para futuras propuestas.