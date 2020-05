Jorge Lanata recordó una tensa charla con Enzo Francescoli: "Me llamó para apretarme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El manager de River Plate Enzo Francescoli tiene un perfil también como empresario y socio de Paco Casal. Jorge Lanata, por su parte, condujo en tierras charrúas un programa televisivo en Canal 12. Pero, ¿cómo se relacionan uno con otro? ¿Qué vínculo puede tener el periodista argentino con el exfutbolista uruguayo?

Lanata reveló esta mañana en el tradicional pase con Marcelo Longobardi en Radio Mitre que una vez el exdeportista lo llamó para "apretarlo" . El tema del "Príncipe" surgió en la conversación a partir del nuevo estudio que la emisora se encuentra pronta a inaugurar. Como uno de los actuales se llama "Martín Palermo", Longobardi, confeso hincha de River , propuso en el aire de Cada Mañana, bautizar al nuevo recinto radiofónico con el nombre del ídolo riverplatense.

Para integrar al conductor de Periodismo Para Todos a la charla, "Longo" le preguntó a su colega si conocía a Francescoli . Se sabe: Lanata no es un gran adepto a los deportes en general, ni al fútbol en particular. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todos los integrantes del envío. Luego de decir que sabía de quién se trataba, reveló una desconocida historia. "Les cuento una anécdota que es divertida. Yo hice dos programas en dos épocas distintas en Uruguay, y me echaron de los dos. O sea, yo soy un despedido del Mercosur", comenzó el periodista.



"Durante la tanda de uno de esos programas, se me ocurre hacer una sección nueva. Con la imprudencia que me caracteriza, la anuncio apenas vuelvo del corte. La sección se llamaba Los intocables , y eran los del Uruguay . Llegué al cuarto (programa) y me pegaron una patada en el culo como nunca", confesó entre risas el conductor de Lanata Sin Filtro . "Uno de los intocables era Paco Casal , una especie de Grondona sin AFA: un tipo muy discutido, muy polémico, muy denunciado. El dueño del fútbol uruguayo", siguió su relato el fundador de Página/12.

"Fue muy impresionante. Nunca la televisión uruguaya había osado hablar de Casal. Los tipos nunca lo mencionaban, y si lo hacían, era para elogiarlo. Montevideo estaba parado. Como en el final de Rolando Rivas en Buenos Aires, no había nadie en la ciudad", agregó el exdirector de Crítica de la Argentina sobre aquel momento.

En el tramo más urticante de la narración, Lanata confesó: " Nunca me llamaron tanto para apretarme como la semana antes de que el programa saliera. Yo estoy acostumbrado, no es que me asombró. Pero te digo: fue la vez en mi vida que más lo hicieron. Y uno de los tipos que me llamó para apretarme fue (Enzo) Francescoli , que en ese momento creo que estaba en Miami", contó, sin medias tintas, el reportero de 59 años.



De acuerdo con el animador argentino, Francescoli le dijo a él las siguientes palabras: " ¿Por qué vas a hacer esto? ". "O sea que este es el recuerdo cariñoso que yo tengo de Francescoli. Te cuento lo que pasó. Fue exactamente así. Increíble", cerró.



Finalmente, Lanata contó como terminó su periplo oriental: "Después de ese, hice un programa sobre una mina que se llama Milka Barbato que era una funcionaria que estaba bancada por (Julio María) Sanguinetti, y ahí la muerte total. Me echaron a la mierda como el mejor", concluyó el exdirector de Revista Veintiuno .