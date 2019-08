Jorge Lanata sobre las primarias en Argentina: "Son resultados inexplicables"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Jorge Lanata se mostró sorprendido por los resultados de las elecciones PASO a nivel nacional, al considerar que nadie vio venir la gran diferencia de votos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se refirió a ello durante su programa, PPT, que se transmite por Eltrece.

"Son números realmente inexplicables para todos, incluidos para el kirchnerismo", dijo. "Hoy temprano Alberto Fernández hablaba de una diferencia de 10 puntos y en off decía que no estaba seguro y que no quería salir a decir 'ganamos por tanto' y meter la gamba. Bueno, mirá lo que era eso a la tarde y lo que es ahora a las 22.40. Están ganando por 15 puntos o por más", continuó.

El conductor señaló también como "impresionante" la diferencia de votos en la provincia de Buenos Aires. "Kicillof tiene casi el 50% contra el 32 de Vidal. Nos estábamos preguntando recién a dónde van a devolver la guita las encuestadoras, sería bueno que se abra un fondo en la Casa de Gobierno", cerró.