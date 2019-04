Jorge Lanata habló de su salud tras la internación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A una semana de haber sido internado, Jorge Lanata volvió a aparecer en público y habló sobre su salud. Tras recuperarse de la severa gastroenteritis que sufrió a finales de febrero, el periodista tuvo que ser ingresado nuevamente en la Fundación Favaloro para tratarse de un problema en la rodillaque se le generó por una caída que sufrió hace un tiempo, pero que derivó en un fuerte dolor en la cadera.

"La diabetes te va jodiendo las piernas", le dijo el periodista a un cronista de Los ángeles a la mañana, cuando salía de Radio Mitre. "Estoy en medio de una recuperación", agregó, mientras contaba que tiene que seguir con tratamiento de kinesiología y medicamentos.

Debido a estos problemas, Lanata deberá postergar algunos proyectos profesionales que tenía en carpeta, incluyendo Codicia, la miniserie sobre los casos de corrupción de la gestión kirchnerista que generó revuelo en las redes sociales. "Tengo que laburar menos. Hay algunas cosas que ya las dejé y postergamos Codicia para el año que viene. Ahora estamos trabajando en los guiones", contó, informando que su regreso a la pantalla de ElTrece con Periodismo para todos sigue en pie, el próximo 26 de mayo. "También estoy trabajando en una cosa de Internet, pero tranquilo".



" Codicia es la historia ficcionada de los mayores hechos de corrupción en democracia de la República Argentina. Es un policial sin armas. Una reflexión de lo que sucede cuando el dinero pierde su utilidad como tal, y se transforma en poder", adelanta la sinopsis oficial de la serie. Según reveló el periodista a fines del año pasado, el docu-ficción ahondaría en "la ruta del dinero K" y en la causa de los cuadernos, pasando también por "el tema de los bolsos de [el ex secretario de Obras Públicas ] José López".



Hace un tiempo, el conductor explicó que la idea es "grabarla a lo largo del año que viene" y aclaró: "Después veremos por dónde saldrá, incluso por nuestra propia web; ahora no necesitás que salga por algún lado en particular".