Jorge Lanata a los argentinos que se van a Uruguay: "Irse es una manera de fracasar"

Jorge Lanata dio una extensa entrevista a TN central donde fue crítico con el gobierno argentino en el manejo de la crisis desatada por la pandemia. "Neceistamos un acuerdo y generosidad", dijo y añadió: "Creo en este país. Yo soy de acá. Tengo todo lo malo de los argentinos yo lo tengo".

Consultado por la gran cantidad de argentinos que buscan radicarse en Uruguay, desaconsejó la idea: "Pido disculpas por esto si ofendo a alguien. Pero yo creo que irse es una manera de fracasar. A uno le tiene que ir bien acá".

También le habló a quienes emprenden a países de Europa. "Van a ser chicanos siempre, sudacas siempre. No importa la guita que tengan, no importan lo que sepan, van a ser hispanos siempre. Y eso es clase B en Europa y clase C en Estados Unidos".

Citó el caso de su hija Bàrbara, que estuvo en Nueva York dos veces y se volviò. "¿Por què? Porque extrañaba. Mirà vos. Yo pensaba que no tenía corazòn".

Mirà el video (el tramo sobre la emigración está en el minuto 46:30)