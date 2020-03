Jorge Drexler desde España envía mensaje por coronavirus: "Quédense en sus casas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Jorge Drexler envió un mensaje a toda América Latina y especialmente a Uruguay desde España, país en el que vive desde hace varios años y en donde el coronavirus ya dejó más de 100 muertes y más de 6.000 personas infectadas.

de Latinoamérica: tienen una oportunidad única de no cometer los mismos errores que cometimos en España e Italia. Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas. Todo va muy rápido.

Ya pasamos la etapa del #codoconcodo

"Estoy en mi casa en aislamiento voluntario y completo y les hablo para que no comentan los mismos errores que cometimos acá en España y en Italia, no tomándonos en serio esta pandemia", indicó el artista.

"Ya había 800 casos diagnosticados en Madrid y seguíamos encontrándonos en actos públicos, manifestaciones, conciertos, celebraciones. Fue un error gravísimo que estamos pagando con mucho miedo y con un caos sanitario completo", agregó Drexler a través de un video publicado en sus redes sociales.

El cantante indicó que, además de mantener la higiene necesaria, lo más importante es no salir a la calle. "Quédense en sus casas, continúen con las medidas de lavado que todos conocen pero, además de eso, pasamos a otra fase, quédense en sus casas", enfatizó.

"No esperen, si no lo han dicho las autoridades de sus países, no esperen. La sociedad civil tiene la palabra y tiene una responsabilidad: esto solo se arregla entre todos", opinó.



Drexler indicó que es necesario que las personas sean solidarias y que los "actos de egoísmo" no contribuyen a la prevención contra el virus. "No comprar como unos locos, dejar que los que abastecen los supermercados lo hagan, no agotemos a nuestro personal sanitario", pidió.



El cantante hizo especial hincapié en los problemas de saturación de los médicos y los funcionarios sanitarios que se dan en todo el mundo. "No hay sistema sanitario por más bueno que sea que no se colapse. Ayudemos a nuestros médicos, ayudemos a todos los funcionarios de la salud, quédense en sus casas, esto es en serio, de verdad", finalizó.