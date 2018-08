Jorge Da Silveira no seguirá en Telenoche: así lo explicó al aire

Jorge Da Silveira no continuará en Telenoche. El emblemático periodista finalizó su contrato con el canal y dejará de formar parte del equipo periodístico que analizaba los resultados deportivos.

El comentarista anunció la noticia al aire este viernes, en la edición central del noticiero que estuvo bajo la conducción de Nicolás Núñez. "Quiero decirles que este es mi último programa en Telenoche 4", expresó.

Da Silveira detalló que el año pasado fue Gonzalo Terra (gerente de noticias) quien le ofreció sumarse al noticiero. Explicó que si bien el contrato inicial era solamente por seis meses, acordaron extenderlo hasta que finalizara el Mundial de Fútbol. Ese nuevo plazo culminó esta semana y con él la participación de Da Silveira en el canal.

"Mi enorme agradecimiento a todos los compañeros por la forma de la que me trataron todo este tiempo. Me he sentido muy feliz. Seguiré siempre con Telenoche, como estuve toda la vida. Ahora del otro lado de la pantalla", se despidió.

Da Silveira se había sumado al canal en abril de 2017, en medio de una profunda reestructura de los noticieros de Monte Carlo. Integraba una mesa de análisis deportivo junto a Federico Paz y Eduardo Rivas, a la que luego también se incorporó Edward Piñón.