Jorge Baillo molesto ante las medidas anticoronavirus: "Se ha creado un pánico tremendo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Baillo abordó el tema excluyente de la semana: la llegada a Uruguay del coronavirus y las medidas que está tomando el gobierno para frenar su propagación. En Rumbo a la cancha (VTV), el conductor fue crítico con medidas que consideró "brutales", como la suspensión de los espectáculos públicos, entre ellos el fútbol.

"Se ha suspendido todo tipo de actividad pública. De acuerdo a la edad, le habla alguien que está propenso a recibir el coronavirus. Pero no he escuchado hasta ahora algo positivo sobre la situación, que no es buena, por supuesto. Es todo negativo: no hay acá, no hay acá... Yo ofrezco este programa para trasladar lo positivo. Que alguien nos diga que este resfrío, que es grave, pero ¿es más grave de lo que tuvimos? Porque hemos vivido otras epidemias", dijo.

Sobre la suspensión del fútbol, agregó: "No estoy pidiendo que se juegue, pero que no se cree el caos y el pánico que hay". También criticó la salida compulsiva de muchos a abastecerse en los supermercados.

"¿Era necesario cuando hay cuatro casos tomar este tipo de medidas?, ¿Medidas tan brutales?", preguntó. "Yo creo que las medidas hay que tomarlas en forma paulatina, en la medida que vayan sucediendo las cosas. (...) Yo no voy a decir que esperen una muerte (para tomar medidas). Pero los chiquitos tienen miedo. Tienen miedo de morirse" .

Habló del "tremendo problema económico" que puede generar la suspensión de espectáculos y festividades públicas.

"Que cierren la frontera me parece más o menos. Pero que haya controlen. Conozco personas que trabajan en el aeropuerto y me dice que los pasajeros salen y entran como perico por su casa. Nos piden cuidados a nosotros. Sin embargo, a los que vienen de afuera, nadie los controla", continuó punzante.

"Hay que ser un poco más humanos", llamó y descartó la crítica política hacia el gobierno multicolor. "Yo los voté. No se trata de un tema político. Pero me llama la atención el pánico que hay. Pánico de verdad"

Baillo dijo que era consciente de que sus palabras podían no caer simpáticas. Llamó a tomar "medidas más paulatinas".

"Somos tercermundistas, ¿no? Lo digo por el dolor que me da ver a aquellos angustiados, temerosos por lo que estamos viviendo".

Luego bromeó con la situación de Rumbo a la cancha, a donde no concurren como invitados los futbolistas debido al conflicto de la Mutal con Tenfield. "Parece que tuviéramos el coronavirus de antes. Porque no viene nadie al boliche. Salvo, los amigos, amigos", dijo.