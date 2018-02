Johnny Depp: en bancarrota, decidió salir de gira con su nueva banda de rock

Hace unos días, Hollywood Vampires, el supergrupo integrado por Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith Joe Perry y Johnny Depp , anunció una gira por el Reino Unido y su participación en el Hellfest, festival de heavy que se lleva a cabo anualmente en Clisson, Francia. Los shows serán en junio de este año y servirán para presentar en sociedad los temas del único disco que el trío editó hasta el momento, lanzado en 2015, lleno de invitados célebres (Dave Grohl, Perry Farrell, Paul McCartney, Slash, Robbie Krieger, Zak Starkey) y condimentado por algunos covers no del todo logrados ("My Generation", de The Who; "Whole Lotta Love", de Led Zeppelin; "Cold Turkey", de John Lennon; "Itchycoo Park", de los Small Faces). ¿Alcanzará el tour musical para que Depp mejore sus castigadas finanzas? Es la pregunta obligada cuando se revisan las noticias que circularon en las últimas semanas sobre su virtual bancarrota.



Según los asesores financieros que trabajaron con Depp hasta no hace mucho, el famoso actor, que tiene hoy 54 años, solía gastar hasta hace poco cerca de dos millones de dólares mensuales. Es lo que declararon públicamente Joel y Robert Mandel, responsables de The Management Group (TMG), exasesores financieros de Depp y hoy demandados por su exempleador, que ganó durante el período que trabajó con ellos unos 650 millones de dólares.



La disputa se empezará a resolver cuando arranque el juicio programado para agosto de este año. El actor reclama 25 millones de dólares. Los Mandel, solo 560.000, por daños y perjuicios.



Aunque cosechó varios éxitos en su carrera, iniciada a mediados de los 80 con un papel en el film de Wes Craven Pesadilla en lo profundo de la noche, que le consiguió otro experto en dilapidar dinero, Nicolas Cage, Depp logró facturaciones récord con la taquillera saga Piratas del Caribe: 11 millones de dólares por la primera película, 20 millones por cada una de las secuelas y más de 40 millones en "pagos adicionales". Disney fue tan generoso porque los números se lo permiten: Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, última entrega de la serie, estrenada el año pasado, costó mucho -230 millones de dólares-, pero recaudó en todo el mundo cerca de 800.



"El dinero no cambia a nadie. Más bien te muestra tal como sos. Yo sigo siendo el mismo tipo que trabajaba en una estación de servicio", dijo Depp hace poco. Por lo pronto, no es lo que reflejaría su estilo de vida, definido en la demanda judicial de TGM como "imprudente e irresponsable". Los exasesores aseguran que Depp es dueño de catorce propiedades en distintos lugares del mundo, cuatro islas en las Bahamas, un yate de 47 metros y doce almacenes repletos de objetos valiosos (70 guitarras de colección, obras de Klimt, Modigliani y Basquiat). También, que trabajan para él cuarenta empleados a tiempo completo que cuestan 300.000 dólares por mes y un equipo de seguridad privada que protege a Depp y los dos hijos que tuvo con la actriz francesa Vanessa Paradis (Lily-Rose Melody, de 19 años, y John Christopher, de 16) y cobra otros 150.000 dólares mensuales.

Se supone que Depp gastaba hasta no hace mucho 30.000 dólares por mes en botellas de vino que compraba en distintos lugares del mundo y que organizó un fiesta de cinco millones para homenajear al fallecido periodista Hunter S. Thompson, autor de la novela en la que se basó el film de Terry Gilliam Pánico y locura en Las Vegas, protagonizado por Depp y Benicio del Toro. En la demanda de TGM se especifica que se diseñó especialmente para esa pantagruélica celebración un cañón de 46 metros desde el que se dispararon las cenizas del ícono del periodismo gonzo.



Naturalmente, habrá exageraciones en el texto de la demanda, pero también es cierto que Depp no ha hecho demasiado por ocultar su estilo de vida excéntrico. Su matrimonio con la joven actriz Amber Heard (tiene hoy 31 años) fue una telenovela mediática que duró poco más de un año y cortó definitivamente con siete millones de dólares para su exesposa, que lo acusó públicamente de violento más de una vez. Son conocidos sus viajes en un Gulfstream, un carísimo jet ejecutivo de lujo que compró y que le demanda como gasto mensual otros 200.000 dólares. Cuando anda por tierra, Depp tiene más variedad para elegir: 45 automóviles de lujo que usa alternativamente.



A esta altura, no quedan dudas de que Depp ha sido noticia tanto por sus buenos trabajos actorales como por sus ostentaciones de estrella maldita de Hollywood: ha tenido más de un problema con el alcohol (el más publicitado fue el del año pasado en la avant première de Asesinato en el Expreso de Oriente) y sus mañas y exigencias exóticas en los rodajes se han ido incrementando con el paso de los años.



Al margen de los sonados escándalos con Amber Heard (uno de los más ridículos fue cuando la pareja quiso ingresar ilegalmente sus dos perros a Australia, coronado con un insólito video en el que pidieron disculpas por el desaguisado), sus relaciones sentimentales -Jennifer Grey, Sherilyn Fenn, Winona Ryder y Kate Moss- han finalizado siempre con ruido de fondo.



Lejos de los tiempos de gloria en los que era candidato habitual a ganar un Oscar -Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003), Descubriendo el país de Nunca Jamás (2004), Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet (2007)-, Depp hoy acumula deudas y malas noticias: hace poco la revista norteamericana Forbes, especializada en medir todo en términos puramente mercantiles, lo puso al tope de la lista de "actores menos rentables de Hollywood". Por cada dólar que cobra hoy, Depp solo "rinde" 2,8. Poco para una industria tan exigente y, claro, tan cruel.

Algo de magia negra

La vida personal de Depp ocupa tanto lugar en los medios como su carrera. Luego de que su exesposa Amber Heard lo acusó por maltrato, muchos fanáticos de la saga de Harry Potter objetaron su participación en Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, la película ambientada en el universo mágico que se estrenará en noviembre.