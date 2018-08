La Joaqui, la rapera hot que hace de novia de Nicolás Furtado en El Marginal 2

El Marginal 2 ya está al aire en la TV pública argentina (y en You Tube) y es todo un suceso de audiencia. La serie es un realidad una precuela de la primera temporada al recrear la vida de Diosito, interpretado por el actor uruguayo Nicolás Furtado.

Uno de los nuevos personajes más impactantes es Mecha, la novia de Diosito. Con este papel la rapera Joaquinha Lerena (La Joaqui) debuta en el rol actoral y ha dejado a todos boquiabiertos con su "sensualidad tumbera".

En el segundo capítulo de la serie (que se vio este martes en Buenos Aires) protagoniza una ardiente escena con Furtado durante una visita conyugal al penal donde está recluido Diosito.



“La actuación es algo que me gustó desde chiquita, pero nunca lo encaré como una meta ni me lo propuse como objetivo tampoco, pero es algo que siempre me llamó la atención", dijo La Joaqui, de 24 años, en una nota con La Nación.

Si bien La Joaqui nació en Argentina, la joven cantante vivió hasta los 15 años en Costa Rica. Tras su regreso al país, a los 18 se volcó de lleno a la música, donde se hizo de un lugar en la escena del hip hop. En Youtube sus temas "Gaucho", "Oh rayos", "Más mala yo" y "Falso amor" cuentan con millones de visualizaciones.

