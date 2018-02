Jimena Barón, soltera y relajada en Punta del Este

No quería ser la portada de la última edición de revista Pronto pero, para su sorpresa, el semanario argentino la sorprendió con un titular en la que cuenta el motivo de su ruptura con Del Potro: "Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con Osvaldo".

"No hice ninguna tapa de revista hablando de mi separación. Las fotos son todas añejas y están como siempre desmenuzando dichos y armando rompecabezas de mal gusto. ADORO a Juan con todo mi corazón, jamás diría nada malo sobre él y así será siempre", escrbió Jimena desde su cuenta de Twitter. Y agregó: "Si, me separé porque hoy priorizo mi carrera al igual que él prioriza la suya y eso hacía que sea casi imposible vernos. Punto más que final".

La actriz y cantante, que se presentará con su show en Montevideo, dio por cerrado su capítulo con el tenista. De paso, aprovechó esta semana para pasar unos días de descanso junto a su hijo, Momo, en Enjoy.

Desde el hotel, en Punta del Este, Jimena mostró que ahora puede ser una de las mujeres más codiciadas de la vecina orilla. Basta repasar las fotos que publicó en su cuenta de Instagram y que generaron miles de "likes".

