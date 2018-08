Jimena Barón y Rodrigo Romero se mostraron sonrientes en la noche de Buenos Aires

Las versiones de romance se suscitaron hace unos días, cuando Jimena Barón y Rodrigo Romero compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram fotos de una misma playa de Brasil. Posteriormente, el periodista Angel De Brito difundió una imagen que efectivamente confirmaba que los actores habían pasado unos días de vacaciones juntos.

Sin embargo, Barón, quien se encuentra abocada a los ensayos de Bailando por un sueño, no se dio por aludida en su regreso a Buenos Aires. "¿Se me vio con quién? ¿En dónde se me vio con Rodrigo? Estuve muy contenta, muy lindo, la pasé muy bien en Brasil. Yo la pasé bárbaro. Relindo. No tengo nada que reconocer. Soy una mina normal como cualquier otra persona. Hay momentos en los que uno está para hablar y contar cosas, y hay otros que no. En este momento no tengo que contar nada", expresó la cantante de "La Tonta".

El panorama cambió hace unas horas, cuando ella y Romero fueron vistos compartiendo una salida - asistieron al recital de una de las coristas de Jimena - y sonrieron antes los flashes. Recordemos que ambos se conocieron filmando El potro, lo mejor del amor, la película biográfica sobre Rodrigo Bueno en la que Romero interpreta al músico. En el largometraje escrito y dirigido por Lorena Muñoz - cuya fecha de estreno es el 4 de octubre -, Barón se pone en la piel de Marixa Balli, uno de los grandes amores del cuartetero.